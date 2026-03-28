Зеленский опроверг фейк об ударе по украинцам на Ближнем Востоке
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы нанесённом ударе по украинцам на Ближнем Востоке, назвав её дезинформацией со стороны России и Ирана.
Об этом глава государства заявил во время Zoom-конференции с журналистами в Катаре.
По словам президента, Россия и Иран активно распространяют ложную информацию об Украине.
В частности, речь идет о заявлениях о якобы нанесении удара по украинцам на Ближнем Востоке и их гибели.
— Иранцы и русские запускают много дезинформации… Ничего не было, — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что подобные сообщения являются частью информационной войны.
Ранее в информационном пространстве появились сообщения о якобы нанесении удара по местам пребывания украинцев на Ближнем Востоке.
Также распространялись заявления об уничтожении украинских объектов и гибели граждан.
Президент подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности.
В Министерстве иностранных дел Украины эти заявления также опровергли.
Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий назвал их ложью и подчеркнул, что подобные информационные операции являются типичными для иранского режима и ничем не отличаются от российских.