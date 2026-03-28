Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито удар по українцях на Близькому Сході, назвавши її дезінформацією з боку Росії та Ірану.

Про це глава держави заявив під час zoom-конференції з журналістами у Катарі.

За словами президента, Росія та Іран активно поширюють неправдиву інформацію щодо України.

Зокрема, йдеться про заяви про нібито удар по українцях на Близькому Сході та їхню загибель.

— Іранці і руські запускають багато дезінформації… Нічого не було, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що подібні повідомлення є частиною інформаційної війни.

Раніше в інформаційному просторі з’явилися повідомлення про нібито удар по місцях перебування українців на Близькому Сході.

Також поширювалися заяви про знищення українських об’єктів та загибель громадян.

Президент наголосив, що ці дані не відповідають дійсності.

У Міністерстві закордонних справ України ці заяви також спростували.

Речник МЗС Георгій Тихий назвав їх брехнею та зауважив, що подібні інформаційні операції є типовими для іранського режиму і не відрізняються від російських.

