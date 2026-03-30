Во вторник, 31 марта, графики отключения света в Украине не будут применяться.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго в Telegram.

Что известно о графиках отключения света по всей Украине

Однако потребителей в Украине призвали не пользоваться мощными электроприборами в вечернее время.

– Завтра, во вторник, меры по ограничению электроснабжения не будут применяться. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов в вечерние часы – с 18:00 до 22:00, – говорится в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинская энергосистема выдержала более 5,9 тыс. вражеских атак, что привело к потере 9 ГВт мощностей генерации.

В Молдове из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Юга Украины временно отключали линию электропередач Исакча – Вулканешты.

