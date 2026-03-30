Графіки відключень світла: чи буде застосовано 31 березня в Україні
У вівторок, 31 березня, графіки відключення світла в Україні не застосовуватимуть.
Про це повідомляє НЕК Укренерго у Telegram.
Що відомо про графіки відключення світла по всій Україні
Зазначається, що графіки відключення світла 31 березня наразі вирішили не застосовувати.
Однак споживачів в Україні закликали не користуватися потужними електроприладами у вечірні години.
– Завтра, у вівторок, заходи обмеження електропостачання не застосовуватимуться. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення українська енергосистема витримала понад 5,9 тис. ворожих атак, що призвели до втрати 9 ГВт потужностей генерації.
У Молдові через російські удари по енергетичній інфраструктурі Півдня України тимчасово відключали лінію електропередач Ісакча – Вулканешти.