У вівторок, 31 березня, графіки відключення світла в Україні не застосовуватимуть.

Про це повідомляє НЕК Укренерго у Telegram.

Що відомо про графіки відключення світла по всій Україні

Однак споживачів в Україні закликали не користуватися потужними електроприладами у вечірні години.

– Завтра, у вівторок, заходи обмеження електропостачання не застосовуватимуться. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення українська енергосистема витримала понад 5,9 тис. ворожих атак, що призвели до втрати 9 ГВт потужностей генерації.

У Молдові через російські удари по енергетичній інфраструктурі Півдня України тимчасово відключали лінію електропередач Ісакча – Вулканешти.

Пов'язані теми:

