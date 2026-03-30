В Виннице начал работу Украинский Женский Конгресс Сила женщин. Винницкая область. Его открыла соучредительница Украинского Женского Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

По ее словам, если прошлогодний Украинский Женский Конгресс в Киеве был посвящен женскому мужеству, то центральной темой нынешнего мероприятия в Виннице стала сила украинских женщин.

– Смелость женщин породила стойкость, резильентность, которой теперь так восхищается мир. А стойкость породила осознание собственной силы, – отметила Елена Кондратюк в своем выступлении.

Она сказала, что выведенная командой формула Смелость. Устойчивость. Сила стала настоящим воплощением того сложного пути, который преодолевают украинские женщины с начала полномасштабного вторжения.

– Женские качества – гибкость, адаптивность, эмпатия, умение выдерживать удары судьбы и работать – формируют устойчивость Украины, – считает Елена Кондратюк.

В то же время она подчеркнула, что цель региональных Конгрессов — осветить достижения женщин-лидеров на местах и включить их уникальный опыт в общегосударственный диалог о будущем Украины.

В течение работы мероприятия Сила женщин. Винницкая область участники услышат реальные истории трансформации: от личных вызовов до формирования лидерства, которое становится двигателем успеха общин. По словам организаторов, именно сильные и успешные общины являются тем фундаментом, который обеспечивает уверенное движение Украины к вступлению в Европейский Союз.

Елена Кондратюк назвала четыре основные задачи Украинского Женского Конгресса. Среди них:

видимость (сделать истории женщин из общин услышанными);

опыт (показать, что региональные практики формируют государственную устойчивость);

решения (разработать подходы, важные для будущего развития общин);

идентичность (осознать, что сильная община начинается с понимания себя).

В вступительном слове Елена Кондратюк рассказала, что соучредительницы УЖК вместе с жителями Винницы присоединились к общенациональной минуте молчания.

Вице-спикер напомнила, что эта традиция недавно закреплена на уровне закона, инициатором и автором которого она стала. Также она отметила особую роль погибшей героини Украины Ирины Цыбух в формировании современной культуры памяти.

Украинский Женский Конгресс Сила женщин. Винницкая область проходит 30 марта в Виннице. В течение дня запланированы три дискуссионные платформы: Сила женщин: от вызовов к самореализации, Сила женщин: от самореализации к устойчивости общины, Сила женщин: от устойчивости общины к ее успеху.

Кроме того, состоятся выступления специальных гостей, которые представят инструменты роста и практические решения, помогающие общинам развиваться, а также расскажут, как общины могут стать точкой роста для бизнеса.

Фото: Украинский Женский Конгресс

Связанные темы:

