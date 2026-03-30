У Вінниці розпочав роботу Український жіночий конгрес Сила жінок. Вінниччина. Його відкрила співзасновниця УЖК, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

За її словами, якщо минулорічний Український жіночий конгрес у Києві фокусувався на жіночій відвазі, то центральною темою нинішнього заходу у Вінниці стала сила українських жінок.

– Сміливість жінок народила стійкість, резильєнтність, якою тепер так захоплюється світ. А стійкість породила усвідомлення власної сили, – зазначила Олена Кондратюк у своєму виступі.

Виведена командою формула Сміливість. Стійкість. Сила стала справжнім уособленням того складного шляху, який долають українські жінки від початку повномасштабного вторгнення.

– Жіночі якості – гнучкість, адаптивність, емпатія, вміння тримати удари долі та працювати – формують стійкість України, – вважає Олена Кондратюк.

Водночас вона наголосила, що мета регіональних конгресів — підсвітити здобутки жінок-лідерок на місцях і включити їхній унікальний досвід у загальнодержавний діалог про майбутнє України.

Протягом роботи заходу Сила жінок. Вінниччина учасники почують реальні історії трансформації: від особистих викликів до формування лідерства, що стає рушієм успіху громад. За словами організаторів, саме сильні та успішні громади є тим фундаментом, який забезпечує впевнений рух України до вступу в Європейський Союз.

Олена Кондратюк назвала чотири головні завдання Українського жіночого конгресу. Серед них:

видимість (зробити історії жінок із громад почутими);

досвід (показати, що регіональні практики формують державну стійкість);

рішення (напрацювати підходи, важливі для майбутнього розвитку громад);

ідентичність (усвідомити, що сильна громада починається з розуміння себе).

У вступному слові Олена Кондратюк розповіла, що співзасновниці УЖК разом із жителями Вінниці долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Віцеспікерка нагадала, що ця традиція нещодавно закріплена на рівні закону, ініціатором та автором якого вона стала. Також вона відзначила особливу роль полеглої героїні України Ірини Цибух у формуванні сучасної культури пам’яті.

Український жіночий конгрес Сила жінок. Вінниччина відбувається 30 березня у Вінниці. Протягом дня заплановані три дискусійні платформи Сила жінок: від викликів до самореалізації, Сила жінок: від самореалізації до стійкості громади, Сила жінок: від стійкості громади до її успіху.

Крім цього, відбудуться виступи спеціальних гостей, які представлять інструменти зростання та практичні рішення, що допомагають громадам розвиватися, а також розкажуть, як громади можуть бути точкою зростання для бізнесу.

Фото: Український Жіночий Конгрес

Пов'язані теми:

