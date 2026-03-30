У понеділок, 30 березня, президент Володимир Зеленський оприлюднив свою декларацію за 2025 рік. Так, доходи сім’ї президента складалися із його заробітної плати на посаді очільника держави, банківських відсотків та доходу від надання нерухомості в оренду.

Декларація президента Володимира Зеленського за 2025 рік

Так, у декларації йдеться, що доходи президента та членів його сім’ї склали 15 млн 805 тис. 828 грн, зокрема дохід від погашення ОВДП (Облігацій внутрішньої державної позики) – 8 млн 364 тис. 921 грн.

За рік президент отримав 336 тис. грн зарплати – по 28 тис. за кожен місяць року.

Також він задекларував 2,12 млн грн доходу від надання майна в оренду і 4,18 млн грн доходу від погашення ОВДП.

На банківських рахунках Володимира Зеленського знаходяться €1,8 млн грн, €357,1 тис., $38,1 тис., готівкою – $595 тис., 97,9 тис. грн і €1 тис.

Загалом ця сума доходу становить 7 млн 440 тис. 907 грн.

Майно в декларації Зеленського: що відомо

Зауважимо, що в частині нерухомого майна та транспортних засобів президента Володимира Зеленського у 2025 році суттєвих змін не відбулося.

Так, у його власності:

основна квартира в Києві загальною площею 131,9 кв. м;

два гаражі;

дві квартири спільної власності з Сергієм Шефіром;

квартири та паркомісця, записані на дружину.

Окремо у Олени Зеленської є квартира у Великій Британії.

Також у користуванні Зеленського – державна дача з господарськими будівлями та спорудами загальною площею у 4011,10 кв. м.

Володимир та Олена Зеленські володіють низкою наручних годинників і ювелірних виробів.

Їхні автомобілі – Range Rover та Mersedes-Benz.

У декларації президента зазначено, що 17 вересня він став власником торговельних марок Зеленський і Zelenskyy.

Їх зможуть використовувати на низці товарів і послуг, серед яких аксесуари, такі як 3D-окуляри, вогнепальна зброя та продукти харчування.

Термін дії свідоцтв торговельних марок закінчується 22 вересня 2032 року.

Зауважимо, що у 2024 році доходи родини Зеленських становили 15 млн 286 тис. 193 грн, з яких понад 8,5 млн грн також склали виплати за ОВДП.

