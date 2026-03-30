Декларація Зеленського: 15,8 млн грн доходів і нові торговельні марки
- Родина Зеленського задекларувала 15,8 млн грн доходів за 2025 рік, основна частина – виплати від ОВДП.
- Президент отримав 336 тис. грн зарплати, а також доходи від оренди та банківських відсотків.
- У декларації вказані валютні заощадження, нерухомість, авто та нові торговельні марки Зеленський і Zelenskyy.
У понеділок, 30 березня, президент Володимир Зеленський оприлюднив свою декларацію за 2025 рік. Так, доходи сім’ї президента складалися із його заробітної плати на посаді очільника держави, банківських відсотків та доходу від надання нерухомості в оренду.
Декларація президента Володимира Зеленського за 2025 рік
Так, у декларації йдеться, що доходи президента та членів його сім’ї склали 15 млн 805 тис. 828 грн, зокрема дохід від погашення ОВДП (Облігацій внутрішньої державної позики) – 8 млн 364 тис. 921 грн.
За рік президент отримав 336 тис. грн зарплати – по 28 тис. за кожен місяць року.
Також він задекларував 2,12 млн грн доходу від надання майна в оренду і 4,18 млн грн доходу від погашення ОВДП.
На банківських рахунках Володимира Зеленського знаходяться €1,8 млн грн, €357,1 тис., $38,1 тис., готівкою – $595 тис., 97,9 тис. грн і €1 тис.
Загалом ця сума доходу становить 7 млн 440 тис. 907 грн.
Майно в декларації Зеленського: що відомо
Зауважимо, що в частині нерухомого майна та транспортних засобів президента Володимира Зеленського у 2025 році суттєвих змін не відбулося.
Так, у його власності:
- основна квартира в Києві загальною площею 131,9 кв. м;
- два гаражі;
- дві квартири спільної власності з Сергієм Шефіром;
- квартири та паркомісця, записані на дружину.
Окремо у Олени Зеленської є квартира у Великій Британії.
Також у користуванні Зеленського – державна дача з господарськими будівлями та спорудами загальною площею у 4011,10 кв. м.
Володимир та Олена Зеленські володіють низкою наручних годинників і ювелірних виробів.
Їхні автомобілі – Range Rover та Mersedes-Benz.
У декларації президента зазначено, що 17 вересня він став власником торговельних марок Зеленський і Zelenskyy.
Їх зможуть використовувати на низці товарів і послуг, серед яких аксесуари, такі як 3D-окуляри, вогнепальна зброя та продукти харчування.
Термін дії свідоцтв торговельних марок закінчується 22 вересня 2032 року.
Зауважимо, що у 2024 році доходи родини Зеленських становили 15 млн 286 тис. 193 грн, з яких понад 8,5 млн грн також склали виплати за ОВДП.