Сьогодні, 31 березня, до України із візитом прибули віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас та очільники міністерств закордонних справ європейських країн.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Візит Каї Каллас до України 31 березня

Сьогодні Україна вшановує річницю Бучанської трагедії. За словами очільника МЗС, чотири року тому жахливі кадри вбивств мирних жителів шокували весь світ.

— Така потужна європейська присутність у цей день свідчить про те, що справедливість щодо цього та інших російських звірств неминуча, — сказав Андрій Сибіга.

Він наголосив, що Росія має понести повну відповідальність за свої злочини, адже це життєво важливо для відновлення справедливості в Європі.

— І сьогодні ми продовжимо зусилля з притягнення до відповідальності, — сказав міністр.

Welcome to Kyiv, dear European friends, @KajaKallas and fellow European ministers! Today, we commemorate the grim anniversary of the Bucha massacre. On that day, horrific pictures of slaughtered civilians shook the entire world to its core. Such a strong European presence on… pic.twitter.com/khlTcMXcTB — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) March 31, 2026

Андрій Сибіга також наголосив, що ці дні знаменують чотири роки з того часу, як Україна почала визволяти Київську область та інші території.

Візит Каї Каллас та європейських очільників МЗС є знаком хоробрості та солідарності з Україною.

Трагедія в Бучі

Під час тимчасової окупації Бучі, Ірпеня, Гостомеля та низки інших прилеглих населених пунктів Київщиини російські війська чинили проти місцевого населення воєнні злочини. Офіс генпрокурора після деокупації повідомляв, що росіяни розстрілювали, ґвалтували, катували та викрадали людей. Робили вони це навмисно за наказом свого командування.

На початку квітня 2022 року мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що у місті зафіксовано загибель 320 цивільних.

Наприкінці березня 2022 року, перед відступом росіян з Бучі, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що зібрано докази проти 2,5 тис. підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів.

У вересні 2025 року британська газета The Sunday Times встановила імена 13 командирів російської армії, які відповідальні за злочини у Бучі.

