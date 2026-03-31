Украину необходимо усиленно поддерживать и продолжать оказывать давление на Россию, ведь Донбасс – не конечная цель Москвы.

Об этом заявила высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Что сказала Кая Каллас в Киеве

Так, Кая Каллас на открытии выездного неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве подчеркнула, что, несмотря на внимание мира к ситуации на Ближнем Востоке, ЕС продолжает поддерживать Украину.

– Это означает дальнейшие санкции против России и ее пособников, которые перекроют нефтяные доходы России, включая уничтожение теневого флота и предоставление Украине ссуды в размере 90 миллиардов евро, – заявила она.

Высокая представительница призвала противостоять Москве, а не финансировать ее. По словам Каллас, понятно, что все хотят, чтобы война как можно скорее закончилась, однако никто не желает этого больше, чем сами украинцы.

– Россия пытается получить за столом переговоров то, чего не смогла достичь на поле боя, но чтобы мир был продолжительным, он должен быть справедлив. Мы все знаем, что Донбасс – это не конечная цель России, – заявила она.

Кая Каллас вспомнила свой визит в Бучу, где участникам заседания напомнили, что стоит на кону.

– Нет более яркого примера жестокости России, чем то, что произошло там четыре года назад. И Буча – это не единичный случай. Это пример того, как Россия всегда ведет войну безжалостно, незаконно и без ограничений, а также напоминание о том, что отказ от территорий – это не только о земле, но и о людях, живущих на этой земле. И именно это происходит с этими людьми на оккупированных территориях, которые мы видели сегодня в Буче, – сообщила Каллас.

Представитель ЕС подытожила, что ответственность очень важна и имеет ключевое значение для длительного мира, поэтому союз продвигается в создании специального трибунала для привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за войну в Украине.

– ЕС также возглавляет работу над комиссией по претензиям, чтобы украинский народ мог требовать компенсации за разрушения, вызванные войной России, а между тем мы помогаем вам многими другими способами, в частности, оказывая поддержку Украине и ее энергетическому сектору, – отметила высокая представительница.

Напомним, 31 марта в Украину с визитом прибыли вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас и руководители министерств иностранных дел европейских стран.

