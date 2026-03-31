Україну необхідно посилено підтримувати та продовжувати тиснути на Росію, адже Донбас – не кінцева мета Москви.

Про це заявила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Що сказала Кая Каллас у Києві

Так, Кая Каллас на відкритті виїзного неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах у Києві наголосила, що, попри увагу світу до ситуації на Близькому Сході, ЄС продовжує підтримувати Україну.

– Це означає подальші санкції проти Росії та її пособників, які перекриють нафтові доходи Росії, включаючи знищення тіньового флоту та надання Україні позики у розмірі 90 мільярдів євро, – заявила вона.

Висока представниця закликала протистояти Москві, а не фінансувати її. За словами Каллас, зрозуміло, що всі хочуть, щоб війна щонайшвидше закінчилася, однак ніхто не бажає цього більше, ніж самі українці.

– Росія намагається здобути за столом переговорів те, чого не змогла досягти на полі бою, але щоб мир був тривалим, він має бути справедливим. Ми всі знаємо, що Донбас – це не кінцева мета Росії, – заявила вона.

Кая Каллас згадала свій візит до Бучі, де учасникам засідання нагадали, що стоїть на кону.

– Немає більш яскравого прикладу жорстокості Росії, ніж те, що сталося там чотири роки тому. І Буча – це не поодинокий випадок. Це приклад того, як Росія завжди веде війну безжально, незаконно і без обмежень, а також нагадування про те, що відмова від територій – це не лише про землю, а й про людей, які живуть на цій землі. І саме це відбувається з цими людьми на окупованих територіях, що ми бачили у Бучі сьогодні, – повідомила Каллас.

Представниця ЄС підсумувала, що відповідальність є дуже важливою і має ключове значення для тривалого миру, тож союз просувається у створенні спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності тих, хто несе відповідальність за війну в Україні.

– ЄС також очолює роботу над комісією з претензій, щоб український народ міг вимагати компенсації за руйнування, спричинені війною Росії, а тим часом ми допомагаємо вам багатьма іншими способами, зокрема надаючи підтримку Україні та її енергетичному сектору, – зазначила висока представниця.

Нагадаємо, 31 березня до України із візитом прибули віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас та очільники міністерств закордонних справ європейських країн.

