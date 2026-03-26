Чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання
Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
Стрілянина у патрульних в Одесі: що відомо
Так, 25 березня в Одесі під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь із автомата у бік правоохоронців. Поранення дістали двоє поліціянтів.
Повідомляється, що 45-річний одесит перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Після вчинення стрілянини він втік на автівці.
Після інциденту правоохоронці почали пошуки чоловіка.
Протягом кількох годин поліціянти знайшли зловмисника, він переховувався у недобудові. Під час перемовин чоловік з третього поверху почав стріляти у бік правоохоронців, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Фігурант загинув.
Нині на місці події працює слідчо-оперативна група. Про подію повідомлено Державне бюро розслідувань та прокуратуру.
Нагадаємо, що 13 березня на Полтавщині в районі населеного пункту Нижні Млини близько 20 осіб напали на групу оповіщення ТЦК. Проти військових та правоохоронців застосували сльозогінний газ. Троє військовослужбовців ТЦК і троє поліцейських отримали хімічні опіки.
11 березня в Ужгородському районі поліція затримала трьох чоловіків, підозрюваних у нападі на військовослужбовців ТЦК.