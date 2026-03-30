Конфлікт із ТЦК в Одесі: поранені військовослужбовець та перехожий
- В Одесі під час мобілізаційних заходів чоловік поранив ножем військового ТЦК.
- Перехожі втрутилися в інцидент і перекрили виїзд, у відповідь військовий застосував травматичну зброю.
- Обох постраждалих госпіталізували, поліція встановлює всі обставини події.
У Пересипському районі Одеси під час мобілізаційних заходів чоловік поранив ножем військового ТЦК. У конфлікт втрутилися перехожі, один з яких отримав поранення з травматичної зброї військовослужбовця.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Конфлікт з ТЦК в Одесі: що відомо
Зазначається, що група оповіщення під час проведення мобілізаційних заходів виявила чоловіка, який порушив правила військового обліку.
– Під час спроби доставити останнього до територіального центру комплектування він поранив військовослужбовця ножем. У цей час перехожі почали перешкоджати діям групи оповіщення. Зокрема, вони перекрили виїзд з прибудинкової території, – йдеться у повідомленні.
Поліцейські наголосили, що військовослужбовець ТЦК застосував зброю травматичної дії у бік одного з перехожих.
Внаслідок цього конфлікту обох потерпілих госпіталізували до лікарні з травмами.
Нагадаємо, 25 березня в Одесі під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь, внаслідок чого було поранено двоє поліцейських.
Цей військовозобов’язаний був у розшуку за ухилення від мобілізації.
Для затримання зловмисника вводили спеціальну поліцейську операцію.
Пізніше стало відомо, що чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання.