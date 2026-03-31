Російські Повітряно-космічні сили ймовірно втратили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Обставини інциденту поки невідомі.

Про це пише Мілітарний з посиланням на російських Z-блогерів.

Ліквідовано ворожий винищувач Су-34

Обставини втрати літака поки що не розкривають.

Зараз дивляться

У дописі пропагандист опублікував старе фото, яке вже з’являлося у травні 2024 року. Цього разу знімок показали у віддзеркаленому вигляді та приховали бортовий номер.

Російські Telegram-канали, що пишуть про війну, зазначають, що пілот загинув.

Генеральний штаб ЗСУ та Повітряні сили України не підтверджували інформацію про знищення ворожого літака.

Нагадаємо, 25 вересня Сили оборони знищили російський винищувач Су-34 на Запорізькому напрямку, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Винищувач здійснював терористичні атаки по Запоріжжю, застосовуючи керовані авіабомби.

Су-34 – це радянський двомісний винищувач-бомбардувальник, який розробили у ДКБ Сухого.

Його створили для завдання точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей ворога.

Літак здатен розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год і підійматися на висоту до 14,6 км.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.