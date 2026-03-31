Росіяни втратили винищувач-бомбардувальник Су-34: що відомо
- Російські Z-блогери повідомили про ймовірну втрату ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34.
- Російські Telegram-канали заявляють про загибель пілота. Генштаб ЗСУ та Повітряні сили України цю інформацію поки не підтверджують.
Російські Повітряно-космічні сили ймовірно втратили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Обставини інциденту поки невідомі.
Про це пише Мілітарний з посиланням на російських Z-блогерів.
Ліквідовано ворожий винищувач Су-34
Обставини втрати літака поки що не розкривають.
У дописі пропагандист опублікував старе фото, яке вже з’являлося у травні 2024 року. Цього разу знімок показали у віддзеркаленому вигляді та приховали бортовий номер.
Російські Telegram-канали, що пишуть про війну, зазначають, що пілот загинув.
Генеральний штаб ЗСУ та Повітряні сили України не підтверджували інформацію про знищення ворожого літака.
Нагадаємо, 25 вересня Сили оборони знищили російський винищувач Су-34 на Запорізькому напрямку, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Винищувач здійснював терористичні атаки по Запоріжжю, застосовуючи керовані авіабомби.
Су-34 – це радянський двомісний винищувач-бомбардувальник, який розробили у ДКБ Сухого.
Його створили для завдання точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей ворога.
Літак здатен розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год і підійматися на висоту до 14,6 км.