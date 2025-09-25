Утром 25 сентября украинские защитники сбили российский самолет Су-34.

Сбитие Су-34 в Запорожском направлении: что известно

Сбить Су-34 удалось около 04:00 25 сентября на Запорожском направлении.

Этот Су-34, отмечают в Воздушных силах ВСУ, совершал террористические атаки по городу Запорожье.

В частности, оккупанты сбрасывали с Су-34 корректируемые авиабомбы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 310-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

