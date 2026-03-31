В Виннице состоялся Украинский женский конгресс (УЖК) Сила женщин. Виннитчина, который собрал более 50 спикеров, свыше 300 гостей и более тысячи участников онлайн.

Об этом сообщается на сайте конгресса.

Мероприятие было посвящено развитию женского лидерства и роли женщин в укреплении общин во время войны. Более 50 участниц из Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областей представили практические примеры устойчивости и развития общин.

Сейчас смотрят

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что для УЖК очень важно регулярно проводить встречи в регионах.

— Проводя конгрессы, особенно в регионах, мы хотим сделать истории женщин видимыми и услышанными. Ведь видимость дает нам инструменты и влияние. Мы хотим показать, как региональные практики формируют государственную устойчивость. А услышав разные опыты — наработать подходы, важные для будущего развития общин, — отметила Елена Кондратюк.

Конгресс состоял из трех дискуссионных платформ — от личного опыта и самореализации до управленческих решений и стратегического развития общин. К обсуждениям также присоединились представители Евросоюза и международных организаций.

Среди партнеров мероприятия — фонд МХП — Громаді, который представил примеры сотрудничества бизнеса и общин. Там заявили, что одно из ключевых стремлений мужчин, в частности в компании МХП, — это быть надежными партнерами для женщин, которые сегодня играют ведущую роль в различных сферах.

По словам соучредительницы и директора Украинского женского конгресса Светланы Войцеховской, там, где участвуют женщины, растут устойчивость, доверие и реальные результаты для людей.

Что известно о конгрессе и мероприятии

Украинский женский конгресс был основан в 2017 году. Благодаря деятельности конгресса в Украине отменили запрет на 450 “мужских” профессий для женщин, приняли гендерную квоту на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности.

Генеральным партнером конгресса является Благотворительный фонд МХП — Громаді. Мероприятие организовано при технической поддержке структуры ООН Женщины в Украине и финансовой поддержке правительства Дании.

Мероприятие проходит при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине, а также Национального демократического института (НДИ). Информационными партнерами Конгресса являются медиакомпания Starlight Media, телеканалы Прямой и 5 канал, онлайн-издания Украинская правда и Telegraf.ua.

Партнер конгресса – ROSHEN.

Фото: УЖК

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.