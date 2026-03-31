У Вінниці відбувся Український жіночий конгрес (УЖК) Сила жінок. Вінниччина, який зібрав понад 50 спікерок, більш як 300 гостей та понад тисячу учасників онлайн.

Захід був присвячений розвитку жіночого лідерства та ролі жінок у зміцненні громад під час війни. Понад 50 учасниць з Вінниччини, Хмельниччини та Житомирщини представили практичні приклади стійкості та розвитку громад.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк зазначила, що для УЖК дуже важливо регулярно проводити зустрічі в регіонах.

— Проводячи конгреси, особливо в регіонах, ми хочемо зробити історії жінок видимими і почутими. Бо видимість дає нам інструменти і вплив. Ми хочемо показати, як регіональні практики формують державну стійкість. А почувши різні досвіди – напрацювати підходи, важливі для майбутнього розвитку громад, – зазначила Олена Кондратюк.

Конгрес складався з трьох дискусійних платформ — від особистого досвіду та самореалізації до управлінських рішень і стратегічного розвитку громад. До обговорень також долучилися представники Євросоюзу і міжнародних організацій.

Серед партнерів події — фонд МХП — Громаді, який презентував приклади співпраці бізнесу та громад. Там заявили, що одне з ключових прагнень чоловіків, зокрема в компанії МХП, – це бути надійними партнерами для жінок, які сьогодні відіграють провідну роль у різних сферах.

За словами співзасновниці і директорки Українського жіночого конгресу Світлани Войцеховської, там, де жінки беруть участь, зростає стійкість, довіра і реальні результати для людей.

Що відомо про конгрес та подію

Український жіночий конгрес був заснований у 2017 році. Завдяки діяльності конгресу в Україні скасували заборону на 450 “чоловічих” професій для жінок, ухвалено гендерну квоту на виборах, жінки отримали доступ до вищої військової освіти та дозвіл обіймати бойові офіцерські посади.

Генеральним партнером конгресу є Благодійний бонд МХП — Громаді. Захід організовано за технічної підтримки структури ООН Жінки в Україні та фінансової підтримки уряду Данії.

Захід відбувається за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, а також Національного демократичного інституту (НДІ). Інформаційними партнерами конгресу є медіакомпанія Starlight Media, телеканали Прямий та 5 канал, онлайн-видання Українська правда і Telegraf.ua.

Партнер конгресу – ROSHEN.

