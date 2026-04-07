У ніч на 7 квітня (з 18:00 6 квітня) російський ворог атакував Україну 110 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Із них близько 70 – Шахеди.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну

Дрони окупанти запускали із Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського та мису Чауда, що в Криму, та з окупованої частини Донецької області.

Зараз дивляться

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 77 ворожих дронів типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на дев’яти локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще ворожі БпЛА.

6 квітня ЗСУ уразили російський нафтовий термінал Шесхарис у Новоросійську та літак-амфібію Бе-12 в тимчасово окупованому Криму.

7 квітня дрони на світанку почали атакувати порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та пожежу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 504-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.