В ночь на 8 апреля российские войска продолжили обстрелы украинских регионов — под ударами оказались Запорожье, Днепропетровская, Сумская и Одесская области. В результате атак есть раненые и погибший, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Параллельно обостряется ситуация на Ближнем Востоке — США и Иран согласовали временное прекращение огня и готовятся к возможным переговорам.

Атака на Запорожье

Ночью российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего вспыхнул пожар на территории одного из гаражных кооперативов.

В результате атаки пострадала 47-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Информация о масштабах разрушений и других последствиях пока уточняется.

Удары по Днепропетровской области

В течение ночи российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область, применяя артиллерию, беспилотники и ракетное вооружение.

Больше всего обстрелам подверглась Никопольщина. Под огнем находились Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады.

Там повреждены автозаправочная станция, частный дом и транспорт.

В Павлоградском районе враг ударил по Терновке — подверглось разрушениям предприятие.

В Криворожском районе атаки были направлены на Кривой Рог и Зеленодольскую громаду, где возник пожар и повреждены инфраструктурные объекты.

Несмотря на значительную интенсивность обстрелов, люди не пострадали.

Силы противовоздушной обороны уничтожили над областью 13 вражеских беспилотников.

Атака на Сумскую область

На Сумщине в результате вражеского удара погиб 42-летний мужчина.

Российские войска попали в жилой дом, предварительно использовав ударный беспилотник.

Также пострадали родственники погибшего — им оказывают необходимую помощь.

Атака на Измаил

В ночь на 8 апреля российские войска атаковали Измаил ударными беспилотниками, нанеся удар по объектам портовой инфраструктуры.

В результате попаданий повреждены складские помещения одного из предприятий, а также частично разрушено хозяйственное здание.

На территории возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Планы РФ по расширению войны

Россия продолжает рассматривать возможность расширения боевых действий и создания так называемых буферных зон на территории Украины.

В частности, впервые зафиксированы намерения создать буферную зону в Винницкой области со стороны Приднестровья. В то же время украинская сторона отмечает, что сейчас у врага нет достаточных ресурсов для реализации таких планов.

Основные усилия РФ в 2026 году сосредоточены на Донбассе. Также среди целей остаются попытки продвижения на юге — в направлении Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

США и Иран: перемирие и подготовка к переговорам

США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня, которое должно создать условия для дипломатического урегулирования конфликта.

Договоренность была достигнута накануне возможного масштабного обострения — американская сторона ранее угрожала жесткими ударами в случае отсутствия прогресса.

Сейчас стороны работают над организацией прямых переговоров, которые могут состояться в ближайшее время при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых условий является открытие Ормузского пролива — стратегического маршрута для поставок нефти.

В то же время Иран и Оман рассматривают возможность введения транзитных сборов для судов, проходящих через пролив.

По предварительным оценкам, сумма может достигать до $2 млн за одно судно.

Украина и безопасность Ормузского пролива

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные присоединились к консультациям по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

По его словам, Украина готовит собственные предложения по безопасности, которые планируют представить на международных переговорах уже на этой неделе.

Глава государства подчеркнул, что опыт Украины в защите морских маршрутов, в частности в Черном море, является важным для глобальной безопасности.

Политический кризис в США в связи с заявлениями Трампа

В США усилилась критика президента Дональда Трампа в связи с его резкими заявлениями по Ирану.

Более 20 демократов в Конгрессе призвали применить 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить президента от власти, считая его опасным.

Причиной стали, в частности, заявления Трампа о возможном «уничтожении цивилизации» в случае эскалации конфликта, что вызвало волну возмущения среди политиков.

Кибератаки РФ через Wi-Fi-роутеры

Служба безопасности Украины совместно с ФБР и европейскими партнерами разоблачила масштабную кибероперацию российской разведки.

По данным следствия, ГРУ РФ взламывала домашние и офисные роутеры, получая доступ к конфиденциальной информации — паролям, перепискам и другим данным.

В рамках операции удалось заблокировать более 100 серверов и вывести из-под контроля врага сотни устройств.

Пользователям рекомендуют обновить программное обеспечение роутеров, изменить пароли и проверить настройки безопасности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 505-е сутки.

