События ночи 8 апреля: атаки на Украину и 2-недельное перемирие США и Ирана
В ночь на 8 апреля российские войска продолжили обстрелы украинских регионов — под ударами оказались Запорожье, Днепропетровская, Сумская и Одесская области. В результате атак есть раненые и погибший, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.
Параллельно обостряется ситуация на Ближнем Востоке — США и Иран согласовали временное прекращение огня и готовятся к возможным переговорам.
О главных событиях ночи — читайте дальше.
- Атака на Запорожье
- Удары по Днепропетровской области
- Атака на Сумскую область
- Атака на Измаил
- Планы РФ по расширению войны
- США и Иран: перемирие и подготовка к переговорам
- Украина и безопасность Ормузского пролива
- Политический кризис в США из-за заявлений Трампа
- Кибератаки РФ через Wi-Fi-роутеры
Атака на Запорожье
Ночью российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего вспыхнул пожар на территории одного из гаражных кооперативов.
В результате атаки пострадала 47-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
Информация о масштабах разрушений и других последствиях пока уточняется.
Удары по Днепропетровской области
В течение ночи российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область, применяя артиллерию, беспилотники и ракетное вооружение.
Больше всего обстрелам подверглась Никопольщина. Под огнем находились Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады.
Там повреждены автозаправочная станция, частный дом и транспорт.
В Павлоградском районе враг ударил по Терновке — подверглось разрушениям предприятие.
В Криворожском районе атаки были направлены на Кривой Рог и Зеленодольскую громаду, где возник пожар и повреждены инфраструктурные объекты.
Несмотря на значительную интенсивность обстрелов, люди не пострадали.
Силы противовоздушной обороны уничтожили над областью 13 вражеских беспилотников.
Атака на Сумскую область
На Сумщине в результате вражеского удара погиб 42-летний мужчина.
Российские войска попали в жилой дом, предварительно использовав ударный беспилотник.
Также пострадали родственники погибшего — им оказывают необходимую помощь.
Атака на Измаил
В ночь на 8 апреля российские войска атаковали Измаил ударными беспилотниками, нанеся удар по объектам портовой инфраструктуры.
В результате попаданий повреждены складские помещения одного из предприятий, а также частично разрушено хозяйственное здание.
На территории возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Планы РФ по расширению войны
Россия продолжает рассматривать возможность расширения боевых действий и создания так называемых буферных зон на территории Украины.
В частности, впервые зафиксированы намерения создать буферную зону в Винницкой области со стороны Приднестровья. В то же время украинская сторона отмечает, что сейчас у врага нет достаточных ресурсов для реализации таких планов.
Основные усилия РФ в 2026 году сосредоточены на Донбассе. Также среди целей остаются попытки продвижения на юге — в направлении Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.
США и Иран: перемирие и подготовка к переговорам
США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня, которое должно создать условия для дипломатического урегулирования конфликта.
Договоренность была достигнута накануне возможного масштабного обострения — американская сторона ранее угрожала жесткими ударами в случае отсутствия прогресса.
Сейчас стороны работают над организацией прямых переговоров, которые могут состояться в ближайшее время при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых условий является открытие Ормузского пролива — стратегического маршрута для поставок нефти.
В то же время Иран и Оман рассматривают возможность введения транзитных сборов для судов, проходящих через пролив.
По предварительным оценкам, сумма может достигать до $2 млн за одно судно.
Украина и безопасность Ормузского пролива
Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные присоединились к консультациям по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
По его словам, Украина готовит собственные предложения по безопасности, которые планируют представить на международных переговорах уже на этой неделе.
Глава государства подчеркнул, что опыт Украины в защите морских маршрутов, в частности в Черном море, является важным для глобальной безопасности.
Политический кризис в США в связи с заявлениями Трампа
В США усилилась критика президента Дональда Трампа в связи с его резкими заявлениями по Ирану.
Более 20 демократов в Конгрессе призвали применить 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить президента от власти, считая его опасным.
Причиной стали, в частности, заявления Трампа о возможном «уничтожении цивилизации» в случае эскалации конфликта, что вызвало волну возмущения среди политиков.
Кибератаки РФ через Wi-Fi-роутеры
Служба безопасности Украины совместно с ФБР и европейскими партнерами разоблачила масштабную кибероперацию российской разведки.
По данным следствия, ГРУ РФ взламывала домашние и офисные роутеры, получая доступ к конфиденциальной информации — паролям, перепискам и другим данным.
В рамках операции удалось заблокировать более 100 серверов и вывести из-под контроля врага сотни устройств.
Пользователям рекомендуют обновить программное обеспечение роутеров, изменить пароли и проверить настройки безопасности.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 505-е сутки.
