Українська сторона запросила американську делегацію на чолі зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером до Києва для обговорення роботи над посиленням документа про гарантії безпеки.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу 8 квітня.

МЗС про запрошення делегації США до України

– Що стосується американських гостей: запрошення в силі, ми будемо раді їх вітати, коли буде така готовність. Станом на зараз, йде робота між українською та американською командами над посиленням документа про гарантії безпеки, – сказав речник МЗС.

Тихий розповів, що відкрилося певне нове вікно можливостей для того, щоб зробити цей документ сильнішим, особливо після розвитку подій на Близькому Сході та ролі України в цьому процесі.

За його словами, це триває з позаминулого тижня. Переважно роботу над покращенням документу здійснюють керівник Офісу президента Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

Як зазначив Тихий, попри зосередженість США на подіях на Близькому Сході, робота над документом триває. Вона безпосередньо пов’язана з майбутнім візитом американських представників до України та подальшою взаємодією команд.

Речник МЗС наголосив, що переговорні команди продовжують залишатися на зв’язку.

У Міністерстві закордонних справ України додали, що детальні плани контактів між командами з’являться разом із прогресом у роботі над документом. Водночас запрошення американській стороні відвідати Київ для обговорення залишається актуальним.

3 квітня президент України Володимир Зеленський запросив американську переговорну групу до Києва. За його словами, що переговори у столиці можуть стати альтернативою технічній зустрічі у тристоронньому форматі, адже після візиту в Україну американська делегація може вирушити до Москви.

