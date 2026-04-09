Від 10 квітня на кордонах 29 європейських країн почне діяти біометрична система в’їзду. Це цифровий механізм контролю перетину кордону, який змінює звичні правила для громадян третіх держав, зокрема українців.

Ідеться про так звану нову систему EES на кордонах, яка поступово впроваджується у країнах Шенгенської зони.

Як пояснюють у Європейському Союзі, нововведення має зробити контроль автоматизованим і точним, а також дозволить відмовитися від паперових процедур, які використовувалися десятиліттями.

В які країни запроваджена біометрична система вʼїзду та як проходити через кордон, читайте в нашому матеріалі.

Як працює біометрична система в’їзду

Нова біометрична система в’їзду в країни ЄС з 10 квітня передбачає, що під час першого перетину кордону громадяни повинні пройти процедуру реєстрації. Це означає, що замість звичайного штампа в паспорті дані мандрівника фіксуватимуться в електронній базі.

Під час реєстрації система збирає ключову інформацію про людину та її поїздку:

відбитки пальців (для осіб від 12 років);

цифрове фото обличчя;

дані закордонного паспорта;

дату, час і пункт перетину кордону.

У подальшому ці дані зберігатимуться в системі протягом трьох років, що дозволить значно швидше проходити контроль під час наступних поїздок.

В які країни запроваджена система EES

Біометрична система вʼїзду в країни ЄС з 10 квітня охоплює держави Шенгенської зони та асоційовані країни.

Перелік країн із системою EES:

Європейський Союз (Шенгенська зона): Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція.

Асоційовані країни Шенгену: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія.

Що зміниться для українців

Запуск біометричної системи в’їзду означає, що процедура проходження кордону стане більш технологічною, але на початковому етапі може потребувати більше часу. Особливо це стосується першого в’їзду, коли необхідно пройти повну реєстрацію.

Водночас система автоматично відстежуватиме тривалість перебування в ЄС. Це дозволить швидко виявляти порушення візового режиму без додаткових перевірок.

Важливий момент: у разі відмови від проходження біометричної реєстрації особа може не отримати дозвіл на в’їзд. Таким чином, нова біометрична система вʼїзду в країни ЄС з 10 квітня фактично стає обов’язковою умовою для перетину кордону.

Навіщо ЄС впроваджує нову систему EES на кордонах

Запровадження EES має одразу кілька цілей. У Євросоюзі наголошують, що цифровізація прикордонного контролю дозволить підвищити рівень безпеки, зменшити кількість зловживань та зробити облік перебування іноземців більш точним.

Ба більше, нова система EES на кордонах повинна спростити сам процес перевірки документів у майбутньому, адже всі необхідні дані вже будуть збережені в електронній системі.

Отже, біометрична система вʼїзду в країни ЄС поступово формує єдиний цифровий простір контролю на зовнішніх кордонах та змінює сам підхід до перетину кордону для мандрівників.

Пов'язані теми:

