В пятницу, 10 апреля, графики отключения света будут применяться в течение всех суток во всех регионах Украины для промышленности и всех категорий потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Что известно о графиках отключения света по всей Украине.

Причиной введения круглосуточных графиков отключения света по Украине стали новые последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Сейчас смотрят

Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она будет появляться по графику.

Ранее стало известно, что графики отключения света ужесточились.

Напомним, во время ночной атаки на Украину 9 апреля российские войска применили 119 беспилотников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.