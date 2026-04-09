В Украине раскрыли масштабную схему незаконного присвоения земель природно-заповедного фонда Киева на сумму более 595 млн грн. К этой афере причастен бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, который подозревается в государственной измене и скрывается на территории России.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, фигурант во время своего депутатского срока до 2019 года присвоил 41,5 га земель заповедной зоны в Киеве. Это составляет почти 50% от общей площади этой природоохранной зоны.

Соучастниками организатора схемы оказались лица, которые тогда занимали должности руководителя Обуховского райотдела Госкомзема и главы Обуховской райгосадминистрации.

Участники сделки подделали землеустроительную документацию и внесли недостоверные данные в Государственный земельный кадастр Украины, чтобы завладеть землей заповедного фонда, утверждают в СБУ.

После этого причастные лица пытались легализовать эту схему. Они оформили земельные участки на родственников и знакомых Деркача и его сообщников после многочисленных разделов, объединений и перепродаж.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями:

ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой) Уголовного кодекса;

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

Как отметили в СБУ, в настоящее время задержан один из организаторов схемы – бывший глава Обуховской райгосадминистрации. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Сейчас Деркач и бывший руководитель Обуховского райотдела Госкомзема скрываются за пределами Украины, поэтому им сообщили о подозрении заочно. Продолжаются комплексные действия по привлечению их к ответственности.

Фото : СБУ

