Схема на 595 млн грн: СБУ разоблачила экс-нардепа Деркача в хищении заповедной земли в Киеве
В Украине раскрыли масштабную схему незаконного присвоения земель природно-заповедного фонда Киева на сумму более 595 млн грн. К этой афере причастен бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, который подозревается в государственной измене и скрывается на территории России.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, фигурант во время своего депутатского срока до 2019 года присвоил 41,5 га земель заповедной зоны в Киеве. Это составляет почти 50% от общей площади этой природоохранной зоны.
Соучастниками организатора схемы оказались лица, которые тогда занимали должности руководителя Обуховского райотдела Госкомзема и главы Обуховской райгосадминистрации.
Участники сделки подделали землеустроительную документацию и внесли недостоверные данные в Государственный земельный кадастр Украины, чтобы завладеть землей заповедного фонда, утверждают в СБУ.
После этого причастные лица пытались легализовать эту схему. Они оформили земельные участки на родственников и знакомых Деркача и его сообщников после многочисленных разделов, объединений и перепродаж.
Всем трем фигурантам сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями:
- ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой) Уголовного кодекса;
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.
Как отметили в СБУ, в настоящее время задержан один из организаторов схемы – бывший глава Обуховской райгосадминистрации. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Сейчас Деркач и бывший руководитель Обуховского райотдела Госкомзема скрываются за пределами Украины, поэтому им сообщили о подозрении заочно. Продолжаются комплексные действия по привлечению их к ответственности.