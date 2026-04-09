В Україні викрили масштабну схему привласнення земель природно-заповідного фонду Києва на понад 595 млн грн. До оборудки причетний колишній народний депутат України Андрій Деркач, який підозрюється у державній зраді та переховується на території Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, фігурант під час своєї депутатської каденції до 2019 року привласнив 41,5 га земель заповідної землі у Києві. Це становить майже 50% від загальної площі цієї природоохоронної зони.

Спільниками організатора схеми виявилися особи, які тоді перебували на посадах керівника Обухівського райвідділу Держкомзему та очільника Обухівської райдержадміністрації.

Учасники оборудки підробили землевпорядну документацію та внесли недостовірні дані у Державний земельний кадастр України, щоб заволодіти землею заповідного фонду, стверджують в СБУ.

Після цього залучені особи намагалися легалізувати цю схему. Вони оформили земельні ділянки на родичів та знайомих Деркача і його спільників після численних поділів, обʼєднань і перепродажів.

Всім трьом фігурантам повідомили про підозру, відповідно до вчинених злочинів:

ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою) Кримінального кодексу;

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Як зазначили у СБУ, зараз затриманий один з організаторів схеми – колишній очільник Обухівської райдержадміністрації. Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі Деркач та колишній керівник Обухівського райвідділу Держкомзему переховуються за межами України, тому їм повідомили про підозру заочно. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Пов'язані теми:

