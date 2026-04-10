Служба безопасности Украины призвала украинцев быть внимательными и соблюдать правила безопасности во время Пасхи.

СБУ призывает граждан быть бдительными на Пасху

Служба безопасности сообщает о регулярных попытках врага дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Особенно активными такие действия являются накануне и во время крупных религиозных праздников, в частности Пасхи.

Сейчас смотрят

— Несмотря на заявления РФ о так называемом перемирии, вражеские спецслужбы не отказываются от своих планов, продолжают работать против Украины и прибегают к информационно-психологическим спецоперациям, провокациям, терактам и диверсиям, — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве отметили, что сотрудники СБУ действуют на опережение и предотвращают большинство таких преступлений.

Украинская спецслужба также регулярно разоблачает российскую агентуру, которая искусственно разжигает конфликты между представителями разных конфессий и религиозных общин.

Контрразведка СБУ фиксирует попытки врага вербовать украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по гражданской инфраструктуре государства.

Основными целями оккупантов остаются места массового пребывания людей независимо от назначения и расположения мирных объектов.

СБУ и другие правоохранительные органы работают в усиленном режиме круглосуточно и системно противодействуют угрозам. В ведомстве подчеркивают, что важной составляющей безопасности является бдительность каждого гражданина.

В СБУ призвали украинцев в период Пасхи:

быть особенно внимательными при посещении массовых мероприятий;

не поддаваться на провокации и не реагировать на подстрекательство к незаконным действиям;

сообщать правоохранителям о подозрительных предметах и лицах, которые могут представлять угрозу;

информировать о контактах с незнакомцами, которые предлагают “легкий заработок”;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;

при необходимости помогать другим гражданам;

соблюдать комендантский час.

В СБУ добавили, что работает круглосуточная горячая линия по номеру 1516.

Также обратиться в службу можно через чат-бот Спали ФСБшника или электронную почту callcenter@ssu.gov.ua.

Напомним, Нацполиция в период Пасхальных праздников будет работать в усиленном режиме.

Основной задачей правоохранителей является обеспечение правопорядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей, в частности возле храмов, на улицах и автодорогах.

Экипажи полиции приблизят к местам проведения богослужений.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.