Возможны провокации и теракты: СБУ призвала украинцев быть бдительными на Пасху
- СБУ заявила о попытках врага дестабилизировать ситуацию в Украине накануне Пасхи.
- Правоохранители работают в усиленном режиме и призывают граждан соблюдать меры безопасности.
Служба безопасности Украины призвала украинцев быть внимательными и соблюдать правила безопасности во время Пасхи.
Служба безопасности сообщает о регулярных попытках врага дестабилизировать ситуацию внутри Украины.
Особенно активными такие действия являются накануне и во время крупных религиозных праздников, в частности Пасхи.
— Несмотря на заявления РФ о так называемом перемирии, вражеские спецслужбы не отказываются от своих планов, продолжают работать против Украины и прибегают к информационно-психологическим спецоперациям, провокациям, терактам и диверсиям, — говорится в сообщении СБУ.
В ведомстве отметили, что сотрудники СБУ действуют на опережение и предотвращают большинство таких преступлений.
Украинская спецслужба также регулярно разоблачает российскую агентуру, которая искусственно разжигает конфликты между представителями разных конфессий и религиозных общин.
Контрразведка СБУ фиксирует попытки врага вербовать украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по гражданской инфраструктуре государства.
Основными целями оккупантов остаются места массового пребывания людей независимо от назначения и расположения мирных объектов.
СБУ и другие правоохранительные органы работают в усиленном режиме круглосуточно и системно противодействуют угрозам. В ведомстве подчеркивают, что важной составляющей безопасности является бдительность каждого гражданина.
В СБУ призвали украинцев в период Пасхи:
- быть особенно внимательными при посещении массовых мероприятий;
- не поддаваться на провокации и не реагировать на подстрекательство к незаконным действиям;
- сообщать правоохранителям о подозрительных предметах и лицах, которые могут представлять угрозу;
- информировать о контактах с незнакомцами, которые предлагают “легкий заработок”;
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;
- при необходимости помогать другим гражданам;
- соблюдать комендантский час.
В СБУ добавили, что работает круглосуточная горячая линия по номеру 1516.
Также обратиться в службу можно через чат-бот Спали ФСБшника или электронную почту callcenter@ssu.gov.ua.
Напомним, Нацполиция в период Пасхальных праздников будет работать в усиленном режиме.
Основной задачей правоохранителей является обеспечение правопорядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей, в частности возле храмов, на улицах и автодорогах.
Экипажи полиции приблизят к местам проведения богослужений.