Під час нічної атаки на Україну 11 квітня російські війська застосували 160 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 11 квітня: що відомо

Нічна атака на Україну розпочалася о 18:00 10 квітня.

Російські війська застосували 160 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів.

Близько 100 із них становили саме Шахеди.

Пуски здійснювалися з районів Курська, Орла, Міллерового та Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із тимчасово окупованих Донецька і мису Чауда в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 133 ворожі БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 10 локаціях. Ще на 11 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих дронів.

Зокрема у ніч проти 11 квітня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками, спрямувавши їх по житлових районах міста.

За даними місцевої влади, атака спричинила значні руйнування цивільної інфраструктури. У місті пошкоджено десятки приватних і багатоквартирних будинків — у більшості з них вибито вікна, зруйновано покрівлі та фасади.

Крім того, пошкоджень зазнали гуртожиток і будівля дитячого садка.

За попередніми даними, внаслідок атаки на Одесу 11 квітня загинули двоє людей. Ще двоє постраждалих перебувають у лікарні.

Ворожа атака на Україну досі триває – у повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 508-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

