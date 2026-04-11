Силы обороны Украины будут соблюдать режим прекращения огня на суше, на море и в воздухе во время празднования Пасхи.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Режим прекращения огня на Пасху

Как уточнили в Генштабе, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал задачу Силам обороны соблюдать режим тишины на Пасху по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

По информации Генштаба, Украина обеспечит режим прекращения огня, однако будет действовать по четкому принципу – зеркальное реагирование.

– Учитывая предварительные нарушения россиянами таких договоренностей, Силы обороны Украины должны быть готовы к немедленному реагированию на любые провокации и наступательные действия со стороны агрессора, – говорится в сообщении.

В Генштабе предупредили, что украинские воины имеют полное право открывать огонь на поражение, если заметят выдвижение подразделений российских оккупантов к переднему краю, проведение инженерных работ, перегруппировку сил и средств, признаков реальной подготовки к штурмовым действиям и другим действиям, которые могут свидетельствовать об использовании режима прекращения огня в агрессивных целях.

Те же правила будут действовать как на море, так и в небе, утверждают в Генштабе.

Кроме того, запуски российской армией ракет или ударных беспилотников по всей территории Украины также получат зеркальный ответ.

9 апреля российский диктатор Владимир Путин наказал войскам на фронте соблюдать перемирие на Пасху в ответ на предложенное Украиной прекращение огня.

Вскоре спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова продлить срок пасхального перемирия, однако предлагает условие, при котором “мир может наступить уже сегодня”.

По его словам, для этого украинский президент Владимир Зеленский “должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение”.

11 апреля после совещания с военным руководством Зеленский подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально в случае атак российской армии, сохраняя полную готовность к развитию событий на фронте.

Кроме того, Служба безопасности Украины призвала украинцев во время Пасхи быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

