Сили оборони України дотримуватимуться режиму припинення вогню на суходолі, на морі та у повітрі на час святкування Великодня.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Режим припинення вогню на Великдень

Як уточнили у Генштабі, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав завдання Силам оборони дотримуватися режиму тиші на Великдень за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Зараз дивляться

За інформацією Генштабу, Україна забезпечить режим припинення вогню, однак діятиме за чітким принципом – дзеркальне реагування.

– Враховуючи попередні порушення росіянами таких домовленостей, Сили оборони України мають бути в готовності до негайного реагування на будь-які провокації та наступальні дії з боку агресора, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі попередили, що українські воїни мають повне право відкривати вогонь на ураження, якщо помітять висування підрозділів російських окупантів до переднього краю, проведення інженерних робіт, перегрупування сил та засобів, ознак реальної підготовки до штурмових дій та інших дій, що можуть свідчити про використання режиму припинення вогню у агресивних цілях.

Ті ж самі правила діятимуть як на морі, так і у небі, стверджують у Генштабі.

Крім цього, запуски російською армією ракет чи ударних безпілотників по всій території України також отримають дзеркальну відповідь.

9 квітня російський диктатор Володимир Путін дав наказ військам на фронті дотримуватися перемир’я на Великдень у відповідь на запропоноване Україною припинення вогню.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не готова продовжити термін великоднього перемир’я, однак пропонує умову, за якої “мир може настати вже сьогодні”.

За його словами, для цього український президент Володимир Зеленський “має взяти на себе відповідальність і ухвалити відповідне рішення”.

11 квітня після наради з військовим керівництвом Зеленський наголосив, що Україна діятиме дзеркально у разі атак російської армії, зберігаючи повну готовність до розвитку подій на фронті.

Крім цього, Служба безпеки України закликала українців під час Великодня бути уважними та дотримуватися правил безпеки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.