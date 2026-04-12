Буданов объяснил, почему длительного перемирия на Пасху не будет
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что пасхальное перемирие, к сожалению, не будет длительным.
Об этом глава ОПУ сказал в интервью Новости.LIVE.
Буданов о пасхальном перемирии
По словам Кирилла Буданова, нынешнее однодневное перемирие вряд ли будет длительным. Ведь похожая ситуация была и раньше — на Пасху объявляли режим тишины, но россияне его нарушали.
— К сожалению, долгосрочного перемирия не будет. Следует вспомнить, что такое уже было. Несколько лет назад так же на Пасху было однодневное перемирие. Его много раз нарушали, но в основном соблюдали.
Думаю, ничего не изменится и будет так же и сегодня, — сказал Кирилл Буданов.
По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 7 утра 12 апреля на фронте зафиксировано 2299 случаев нарушения режима прекращения огня, а именно: 28 вражеских штурмов, 479 обстрелов, 747 ударов дронами Ланцет и Молния и 1045 ударов FPV-дронами. В то же время ударов ракетами, управляемыми авиабомбами и беспилотниками типа Шахед не было.
За последние сутки российские военные казнили украинских солдат, взятых в плен в Харьковской области. Известно, что россияне расстреляли безоружных украинцев, лежавших на земле.
Также вчера вблизи Гуляйпольского в Запорожской области вражеские FPV-дроны атаковали группу наших раненых.