Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что пасхальное перемирие, к сожалению, не будет длительным.

Об этом глава ОПУ сказал в интервью Новости.LIVE.

Буданов о пасхальном перемирии

По словам Кирилла Буданова, нынешнее однодневное перемирие вряд ли будет длительным. Ведь похожая ситуация была и раньше — на Пасху объявляли режим тишины, но россияне его нарушали.

— К сожалению, долгосрочного перемирия не будет. Следует вспомнить, что такое уже было. Несколько лет назад так же на Пасху было однодневное перемирие. Его много раз нарушали, но в основном соблюдали.

Думаю, ничего не изменится и будет так же и сегодня, — сказал Кирилл Буданов.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 7 утра 12 апреля на фронте зафиксировано 2299 случаев нарушения режима прекращения огня, а именно: 28 вражеских штурмов, 479 обстрелов, 747 ударов дронами Ланцет и Молния и 1045 ударов FPV-дронами. В то же время ударов ракетами, управляемыми авиабомбами и беспилотниками типа Шахед не было.

За последние сутки российские военные казнили украинских солдат, взятых в плен в Харьковской области. Известно, что россияне расстреляли безоружных украинцев, лежавших на земле.

Также вчера вблизи Гуляйпольского в Запорожской области вражеские FPV-дроны атаковали группу наших раненых.

