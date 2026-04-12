Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что следующий этап обмена пленными с Россией может состояться в конце следующей недели.

По его словам, вчера Россия передала Украине 182 наших гражданина: военных и гражданских. Но состоится еще один обмен пленными, поскольку к предыдущему обмену российская сторона не успела подготовить все необходимое.

— Я надеюсь, что где-то в конце недели будет еще один этап. Там были чисто бюрократические процедуры, — сказал глава Офиса президента.

