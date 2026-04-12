Марта Бондаренко, редактор ленты
Буданов сообщил, когда может состояться следующий обмен пленными
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что следующий этап обмена пленными с Россией может состояться в конце следующей недели.
Об этом Буданов сообщил в комментарии для Новости.LIVE.
Когда состоится новый обмен пленными
По его словам, вчера Россия передала Украине 182 наших гражданина: военных и гражданских. Но состоится еще один обмен пленными, поскольку к предыдущему обмену российская сторона не успела подготовить все необходимое.
— Я надеюсь, что где-то в конце недели будет еще один этап. Там были чисто бюрократические процедуры, — сказал глава Офиса президента.
