Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що перемир’я на Великдень, на жаль, не буде довготривалим.

Про це очільник ОПУ сказав в інтерв’ю Новини.LIVE.

За словами Кирила Буданова, нинішнє одноденне перемир’я на Великдень навряд чи буде тривалим.

Адже схожа ситуація була раніше — на Великдень оголошували режим тиші, але росіяни його порушували.

— На жаль, довгострокового перемир’я не буде. Слід згадати, що таке вже було. Кілька років тому так само на Великдень було одноденне перемир’я. Його багато разів порушували, але здебільшого дотримувалися. Думаю, нічого не зміниться і буде так само й сьогодні, — сказав Кирило Буданов.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 7 ранку 12 квітня на фронті зафіксовано 2 299 випадків порушення режиму припинення вогню, а саме: 28 ворожих штурмів, 479 обстрілів, 747 ударів дронами Ланцет та Молния та 1 045 ударів FPV-дронами.

Водночас ударів ракетами, керованими авіабомбами та безпілотниками типу Шахед не було.

Минулої доби російські військові стратили українських воїнів, яких взяли в полон на Харківщині. Відомо, що росіяни розстріляли беззбройних українців, які лежали долілиць.

Також вчора поблизу Гуляйпільського на Запоріжжі ворожі FPV-дрони атакували групу наших поранених.

