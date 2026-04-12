За прошедшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение. После 16:00 зафиксировано 469 нарушений режима прекращения огня: 22 штурма, 153 обстрела, 19 ударов дронами-камикадзе и 275 ударов FPV-дронами.

Карта боевых действий в Украине на 12 апреля 2026 года

Потери РФ на 12 апреля

личного состава – около 1 311 180 (+1 070) человек,

танков – 11 859 (+8) ед.,

боевых бронированных машин – 24 384 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 39 871 (+73) ед.,

РСЗО – 1 727 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 345 (+1) ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 350 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 233 866 (+2 081) едт.,

крылатых ракет – 4 517 едт.,

кораблей / катеров – 33 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 88 914 (+216) ед.,

специальной техники – 4 121 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 509-е сутки.

