Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 12 апреля 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение. После 16:00 зафиксировано 469 нарушений режима прекращения огня: 22 штурма, 153 обстрела, 19 ударов дронами-камикадзе и 275 ударов FPV-дронами.
Карта боевых действий в Украине на 12 апреля 2026 года
Потери РФ на 12 апреля
- личного состава – около 1 311 180 (+1 070) человек,
- танков – 11 859 (+8) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 384 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 39 871 (+73) ед.,
- РСЗО – 1 727 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 345 (+1) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 350 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 233 866 (+2 081) едт.,
- крылатых ракет – 4 517 едт.,
- кораблей / катеров – 33 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 88 914 (+216) ед.,
- специальной техники – 4 121 ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 509-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
