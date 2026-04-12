Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 12 квітня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню: 22 штурми, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе та 275 ударів FPV-дронами.
Карта бойових дій в Україні на 12 квітня
Втрати РФ на 12 квітня
- особового складу – близько 1 311 180 (+1 070) осіб,
- танків – 11 859 (+8) од.,
- бойових броньованих машин – 24 384 (+3) од.,
- артилерійських систем – 39 871 (+73) од.,
- РСЗВ – 1 727 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 345 (+1) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 233 866 (+2 081) од.,
- крилатих ракет – 4 517 од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 88 914 (+216) од.,
- спеціальної техніки – 4 121 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 509-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
