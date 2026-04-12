На кінець минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню: 22 штурми, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе та 275 ударів FPV-дронами.

Карта бойових дій в Україні на 12 квітня

Втрати РФ на 12 квітня

особового складу – близько 1 311 180 (+1 070) осіб,

танків – 11 859 (+8) од.,

бойових броньованих машин – 24 384 (+3) од.,

артилерійських систем – 39 871 (+73) од.,

РСЗВ – 1 727 (+1) од.,

засобів ППО – 1 345 (+1) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 233 866 (+2 081) од.,

крилатих ракет – 4 517 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 88 914 (+216) од.,

спеціальної техніки – 4 121 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 509-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

