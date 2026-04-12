США самі заблокують Ормузьку протоку: усі, хто платить Ірану за прохід — більше не пропливуть, заявив президент США Дональд Трамп.

Трамп про блокування Ормузької протоки

Як повідомив у своїй соцмережі Truth Social американський президент Дональд Трамп, ВМС США почнуть блокувати судна в Ормузькій протоці та затримуватимуть кожне судно, яке сплатило мито Ірану.

– З цього моменту ВМС США, найкращі у світі, почнуть блокувати будь-які судна, що намагаються увійти до Ормузької протоки або вийти з неї. У якийсь момент ми дійдемо до того, що “усім буде дозволено входити, усім буде дозволено виходити”, але Іран не дозволив цього, просто сказавши: “Там десь може бути міна”, про яку ніхто, крім них, не знає. Це світове вимагання, – додав він.

Трамп також доручив флоту США виявляти та затримувати кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило мито Ірану.

Зараз дивляться

– Ніхто, хто сплачує незаконне мито, не матиме безпечного проходу у відкритому морі. Ми також почнемо знищувати міни, які іранці заклали в протоці. Будь-який іранець, який стрілятиме по нас або по мирних суднах, буде летіти в пекло! – заявив Трамп.

Нагадаємо, що така заява Дональда Трампа пролунала після того як мирні переговори США з Іраном, які розпочались у Пакистані вчора, 11 квітня, зазнали краху.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.