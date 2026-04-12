Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Олена Зеленська звернулися до українців із великоднім привітанням. У своєму посланні вони наголосили на незламності України, силі віри та сподіванні на мир.

Відео звернення опубліковане на сайті Офісу президента України.

Привітання Зеленських із Великоднем

У зверненні президент зазначив, що Україна вже понад півтори тисячі днів веде боротьбу за життя, свободу та правду. За його словами, сьогодні війна триває не лише на полі бою, а й у боротьбі духу, надії та стійкості. Допоки це незмінне, зло безсиле.

– У такі миті саме Великдень і його сенси підказують нам, як не опускати рук, де знайти світло, щоб не заблукати, – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що українці разом подолали найважчу зиму в історії країни та зберегли єдність попри всі випробування. Він підкреслив, що вже п’ятий рік поспіль українці святкують Великдень в умовах війни, але не втрачають традицій, родинного тепла та віри.

Олена Зеленська зазначила, що великодні звичаї — це не лише про святковий кошик чи паски, а про народ, який прагне життя, миру та відродження.

Президент висловив сподівання, що після п’ятого Великодня у часи війни настане перший мирний Великдень для всієї України.

– Коли великодній дзвін не порушить сирена тривоги. Коли всі дочекаються своїх – із фронту, полону, окупації, – йдеться у зверненні.

Подружжя Зеленських подякувало українським захисникам та всім, хто щодня допомагає країні, побажавши громадянам сили, єдності та Божого захисту.

– Нехай надія і тепло цього дня поєднають серця всіх наших людей. Нехай Бог захистить тих, хто захищає нас, — підсумувало подружжя Зеленських.

Минулої доби Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню з боку росіян.

Джерело : Офіс президента

