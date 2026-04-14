В США состоятся прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана — это будет самая высокая встреча между странами с 1993 года.

Об этом сообщают Axios со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой встречи.

Переговоры Израиля и Ливана: что известно

Ключевой темой встречи станет возможность прекращения огня между Израилем и связанной с Ираном группировкой Хезболла.

Сейчас смотрят

Также стороны рассмотрят варианты долгосрочного разоружения группировки и перспективу заключения мирного соглашения между Израилем и Ливаном.

Отдельное внимание уделят гарантиям безопасности на северной границе Израиля и восстановлению полного суверенитета Ливана над своей территорией.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности перейти к прямым переговорам с Ливаном.

Это произошло на фоне эскалации боевых действий, в частности массированных ударов по территории Ливана и угроз для региональной безопасности.

В то же время в США отмечали, что договоренности о прекращении огня с Ираном не распространяются на ситуацию в Ливане.

По словам вице-президента Джей Ди Вэнса, Вашингтон не обещал прекращения боевых действий в этом регионе в рамках соглашений с Тегераном.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.