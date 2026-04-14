Президент України Володимир Зеленський заявив про незадовільні темпи реалізації планів стійкості у низці регіонів. Львівська, Волинська, Одеська області та Київ відстають від графіка, попри те, що в роботі вже 368 об’єктів захисту.

Про це Володимир Зеленський повідомив за підсумками доповіді прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

– Важливо, щоб енергосистема працювала стабільно та без обмежень. Вдячний усім, хто забезпечує захист і збільшення генерації, – сказав Зеленський.

За словами президента, українська сторона розраховує на нові домовленості з партнерами, які стосуються постачання обладнання для енергообʼєктів. Він зазначив, що цей крок потрібно виконати вже цього тижня.

Зеленський та Свириденко обговорили стан реалізації планів стійкості областей та основних міст України.

Президент України зазначив, що загалом у роботі вже 368 обʼєктів – це стосується передусім оновлення захисту.

Володимир Зеленський повідомив, що вже зафіксували відставання частини регіонів від графіка, визначеного для конкретного результату до початку нового опалювального сезону.

– Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та Києві, – уточнив він.

Як зазначив Зеленський, вони домовилися зі Свириденко про повернення формату селекторів за участю всіх необхідних урядовців, керівників областей та громад, правоохоронців і військового командування, що відповідає за прикриття обʼєктів.

На його думку, це загальнодержавне завдання – повністю реалізувати затверджені плани стійкості у визначений термін, адже йдеться про захист людей.

Як додав Володимир Зеленський, відповідальність за це буде персональною в кожному регіоні України.

