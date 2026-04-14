Під час нічної атаки на Україну 14 квітня російські війська застосували 4 керовані авіаційні ракети та 129 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 14 квітня: що відомо

Нічна атака на Україну розпочалася о 18:00 13 квітня.

Російські війська випустили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованої території Донецької області, а також 129 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів.

Близько 90 із них становили саме Шахеди.

Пуски здійснювалися з районів Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із тимчасово окупованого Донецька та мису Чауда в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 114 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Інформація щодо ще трьох ракет уточнюється.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА у восьми локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у п’яти місцях.

Зокрема вночі російські війська масовано атакували безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру півдня Одещини.

Під ударом опинився Ізмаїльський порт, де пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал та баржу. Також ушкоджень зазнало портове обладнання.

Унаслідок влучань зруйновано будівлю станції технічного обслуговування з подальшим загорянням. Знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.

Крім того, пошкоджено шість приватних будинків — у них зруйновані покрівлі. Під удар потрапив і автомобіль швидкої допомоги.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

За даними Повітряних сил, ворожа атака досі триває — у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 511-ту добу.

