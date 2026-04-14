В ночь на 14 апреля российские войска продолжили атаки на украинские регионы — под ударами оказались Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

В частности, массированному удару подвергся Измаил, где повреждена портовая инфраструктура, а также прогремели взрывы в Харькове. В Днепропетровской области есть раненый.

В то же время на международной арене продолжаются процессы усиления поддержки Украины и дипломатические изменения.

О главных событиях ночи 14 апреля — читайте дальше.

Атаки на Днепропетровскую область

Днепропетровскую область ночью 14 апреля российские войска более десяти раз атаковали беспилотниками и артиллерией, под ударом оказались сразу три района.

Больше всего обстрелам подверглась Никопольщина, где враг бил по самому Никополю, а также по нескольким общинам. В результате атак вспыхнули частный и садовый дома.

К медикам обратился 40-летний мужчина, который пострадал во время предыдущего удара. Ему оказали помощь, будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе повреждена инфраструктура, а в Кривом Роге после атаки возник пожар и зафиксированы разрушения.

Атака на Измаил

В ночь на 14 апреля российские войска массированно атаковали юг Одесской области. Основной целью стали объекты портовой и гражданской инфраструктуры в Измаиле.

В результате нескольких попаданий повреждена территория Измаильского порта. В частности, пострадали гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа и портовое оборудование.

Отдельные удары пришлись по гражданским объектам. Разрушено здание СТО, возник пожар. Также уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.

Под удар попали и жилые дома — повреждены кровли шести частных домов. Кроме того, получил повреждения автомобиль скорой помощи.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Взрывы в Харькове

Утром 14 апреля российские беспилотники атаковали Харьков.

Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе.

Как сообщил городской глава Игорь Терехов, в результате удара загорелся балкон квартиры.

Известно об одной пострадавшей — 44-летней женщине. У нее зафиксирована острая реакция на стресс.

Помощь Украине от Европы

Бельгия и Испания объявили о выделении по €1 млрд помощи Украине в 2026 году.

Договоренности достигнуты накануне очередного заседания в формате Рамштайн.

Ключевыми направлениями поддержки станут усиление противовоздушной обороны, развитие беспилотных систем и обеспечение украинских военных артиллерией дальнобойного поражения.

Отдельно стороны обсудили поставки боеприпасов в рамках так называемой чешской инициативы, а также расширение сотрудничества оборонных индустрий.

Бельгия подтвердила намерения передать Украине дополнительные истребители F-16, а также обеспечить поставки запчастей к уже предоставленным самолетам.

Испания, со своей стороны, планирует усилить участие в совместных оборонных программах ЕС, в частности в рамках механизма SAFE.

Украина также предложила партнерам возможность тестирования иностранных разработок, в частности беспилотников, в реальных боевых условиях.

ЕС выдвинул условия Венгрии

Европейский Союз выдвинул 27 требований Венгрии для разблокирования €35 млрд финансовой помощи.

Как пишет Financial Times, перечень условий охватывает как внутреннюю политику страны, так и ее позицию в отношении Украины.

В частности, от Будапешта требуют поддержать выделение €90 млрд кредита для Украины и снять вето на новые санкции против России.

Кроме этого, Евросоюз настаивает на проведении антикоррупционных реформ, восстановлении независимости судебной системы и пересмотре решений, принятых во времена правительства Виктора Орбана.

Среди отдельных требований — изменение подходов к миграционной политике, обеспечение академической свободы и соблюдение решений Европейского суда.

Из-за предыдущих нарушений Будапешт уже вынужден платить штраф — около €1 млн ежедневно, что в сумме приближается к €900 млн.

Скандал с Трампом

Президент США Дональд Трамп оказался в центре громкого скандала после публикации сгенерированного искусственным интеллектом изображения, которое вызвало резкую реакцию даже среди его сторонников.

На изображении политик предстал в религиозном образе — как персонаж, исцеляющий человека светом из рук.

Публикация быстро набрала огласку в соцсетях и медиа, однако почти сразу вызвала волну критики.

После негативной реакции Трамп удалил пост и заявил, что его неправильно поняли.

По его словам, он якобы был изображен не как религиозная фигура, а как врач или гуманитарный работник.

В то же время журналисты обратили внимание, что это изображение не является оригинальным и ранее уже распространялось в сети.

В новой версии, опубликованной Трампом, фон был изменен — в частности, добавлены темные элементы, что еще больше усилило критику.

Новая должность в МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины ввели новую дипломатическую должность — посла по особым поручениям по вопросам военнопленных, гражданских и пропавших без вести.

На нее назначен Дмитрий Пономаренко по инициативе министра иностранных дел Андрея Сибиги.

В ведомстве объясняют, что создание отдельной должности связано с необходимостью усилить международную работу в сфере защиты украинцев, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

Посол по особым поручениям будет координировать усилия Украины с международными партнерами для поиска эффективных механизмов воздействия на Россию с целью прекращения пыток и бесчеловечного обращения с пленными.

Отдельным направлением его работы станет участие в процессах освобождения как военных, так и гражданских, а также защита прав их семей.

Кроме того, он будет взаимодействовать с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и приобщаться к реализации совместного плана действий, в частности адвокационным кампаниям на международном уровне.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 511-е сутки.

