Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 апреля, подписал закон №2037-IX (законопроект №5110), которым устанавливается уголовная ответственность за проявления антисемитизма.

Закон предусматривает изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины, которыми устанавливается уголовная ответственность за проявления антисемитизма.

За совершение таких действий предусмотрено наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также возможно ограничение свободы на срок до пяти лет.

Дополнительно применяется лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого ограничения.

Если те же действия совершаются с применением насилия, обмана или угроз, а также если их совершает должностное лицо, закон предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В таких случаях также возможно лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Дополнительно может применяться запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого ограничения.

Если указанные действия совершает организованная группа лиц или они повлекли тяжкие последствия, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, 15 февраля 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон О внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений закона Украины О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине (№5110). За него проголосовали 295 народных депутатов.

В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5109 о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. Это решение поддержали 276 народных депутатов.

Связанные темы:

