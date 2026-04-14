Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 квітня, підписав закон №2037-ІХ (законопроєкт №5110), яким встановлюється кримінальна відповідальність за прояви антисемітизму.

Кримінальна відповідальність за антисемітизм: що відомо

Закон передбачає зміни до статті 161 Кримінального кодексу України, якими встановлюється кримінальна відповідальність за прояви антисемітизму.

За вчинення таких дій передбачено покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зараз дивляться

Також можливе обмеження волі на строк до п’яти років.

Додатково застосовується позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого обмеження.

Якщо ті самі дії вчиняються із застосуванням насильства, обману або погроз, а також якщо їх здійснює службова особа, закон передбачає штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У таких випадках також можливе позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Додатково може застосовуватися заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого обмеження.

Якщо зазначені дії вчиняє організована група осіб або вони спричиняють тяжкі наслідки, передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, 15 лютого 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон Про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень закону України Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні (№5110). За нього проголосували 295 народних депутатів.

У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №5109 про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Це рішення підтримали 276 народних депутатів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.