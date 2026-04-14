Первая половина апреля 2026 года в Украине оказалась довольно переменчивой, ведь короткие периоды потепления сменялись вторжениями холодного воздуха с севера. В результате ночью фиксировались заморозки на поверхности почвы.

Будет ли похолодание в мае в Украине

Синоптики Укргидрометцентра дают подробные прогнозы лишь на 3–7 дней. Все, что дальше, уже относится к сфере климатических оценок и сезонных прогнозов, которые базируются на анализе общих атмосферных процессов и океанических факторов.

По состоянию на середину весны 2026 года сезонные прогнозы ведущих международных центров, в частности Copernicus и ECMWF, указывают на переходный характер глобальной климатической системы.

В настоящее время климатическая система находится в переходном состоянии, от условий Ла-Нинья к нейтральному ENSO. По оценкам метеорологов NOAA, именно нейтральные условия с высокой вероятностью сохранятся в течение ближайших месяцев.

В то же время в Тихом океане постепенно фиксируются признаки изменений. В частности, в отдельных его районах начинает скапливаться более теплая вода, что может свидетельствовать о перестройке океанически-атмосферной системы и потенциальном переходе к фазе Эль-Ниньо.

Такие процессы обычно сопровождаются изменениями в ветровых потоках и характере конвекции над экваториальной частью Тихого океана. Именно эти сдвиги часто рассматриваются как ранние сигналы возможного перехода от нейтральных условий к Эль-Ниньо, тогда как Ла-Нинья на этом этапе уже не доминирует в системе.

Для Европы этот фактор усиливает другие процессы, прежде всего возможные более частые блокирующие антициклоны над континентом и смещение траекторий атлантических циклонов.

Май в Европе: теплее нормы с неравномерными осадками

Согласно сезонным моделям Copernicus и ECMWF, май в большинстве регионов Европы, в том числе и в Украине, будет теплее климатической нормы. Но это не означает начало лета и отсутствие похолодания в мае.

Наиболее вероятные особенности месяца:

в Центральной и Южной Европе прогнозируется преобладание более теплых воздушных масс и частые периоды сухой погоды;

в Северной Европе возможны переменчивые условия с прохождением атлантических циклонов;

в Западной Европе прогнозируется повышенная вероятность дождей из-за более активных фронтальных систем.

В то же время распределение осадков будет неравномерным, поэтому часть регионов может получить избыток дождей, тогда как другие будут испытывать дефицит влаги.

Для Украины май является переходным месяцем между весной и летом, и по современным моделям он часто демонстрирует летние черты.

В 2026 году основные сценарии для Украины выглядят так:

температура, скорее всего, будет выше нормы, особенно во второй половине месяца;

осадки будут неравномерными: от кратковременных ливней и гроз до длительных засушливых периодов;

возможно чередование теплых воздушных масс с кратковременными вторжениями более прохладного воздуха с севера.

Возможны ли арктические вторжения и заморозки в Украине в мае

Заморозки в мае в Украине полностью исключать нельзя. Даже в теплые годы май иногда приносит вторжения арктического воздуха.

При поступлении арктического воздуха на территорию Украины в мае риск ночных заморозков на поверхности почвы остается вполне реальным, даже несмотря на общее весеннее потепление. Чаще всего такие ситуации возникают во время так называемых холодных вторжений.

Заморозки довольно часто возникают под влиянием блокирующих антициклонов, устойчивых областей повышенного атмосферного давления, которые могут “зависать” над регионом несколько дней и даже дольше. Такие антициклоны блокируют движение циклонов и фронтов, из-за чего погода становится малооблачной и маловетреной.

Именно ясная, безоблачная погода играет ключевую роль в формировании заморозков. Ночью, при отсутствии облаков, тепло, которое накапливается в течение дня у поверхности земли, быстро излучается в атмосферу. Земля интенсивно охлаждается, и температура у поверхности почвы может опускаться до нуля или даже ниже, даже если показатели на высоте 2 метров остаются положительными.

В результате сочетания арктического воздуха, сухого антициклонального режима и ясного неба создаются идеальные условия для ночных и припочвенных заморозков.

В мае возможно кратковременное резкое понижение температуры, ночные похолодания и локальные заморозки на почве, преимущественно в северных и западных областях.

