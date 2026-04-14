Перша половина квітня 2026 року в Україні видалася доволі мінливою, адже короткі періоди потепління чергувалися з вторгненнями холодного повітря з півночі. Внаслідок цього вночі фіксувалися заморозки на поверхні ґрунту.

Чи буде похолодання у травні в Україні

Синоптики Укргідрометцентру дають детальні прогнози лише на 3–7 днів. Усе, що далі, вже належить до сфери кліматичних оцінок і сезонних прогнозів, які базуються на аналізі загальних атмосферних процесів та океанічних факторів.

Станом на середину весни 2026 року сезонні прогнози провідних міжнародних центрів, зокрема Copernicus та ECMWF вказують на перехідний характер глобальної кліматичної системи.

Наразі кліматична система перебуває у перехідному стані, від умов Ла-Нінья до нейтральної ENSO. За оцінками метеорологів NOAA, саме нейтральні умови з високою ймовірністю збережуться впродовж найближчих місяців.

Водночас у Тихому океані поступово фіксуються ознаки змін. Зокрема, в окремих його районах починає накопичуватися тепліша вода, що може свідчити про перебудову океанічно-атмосферної системи та потенційний перехід до фази Ель-Ніньйо.

Такі процеси зазвичай супроводжуються змінами у вітрових потоках та характері конвекції над екваторіальною частиною Тихого океану. Саме ці зрушення часто розглядаються як ранні сигнали можливого переходу від нейтральних умов до Ель-Ніньйо, тоді як Ла-Нінья на цьому етапі вже не домінує в системі.

Для Європи цей фактор підсилює інші процеси, насамперед можливі частіші блокуючі антициклони над континентом і зміщення шляхів атлантичних циклонів.

Травень у Європі: тепліший за норму з нерівномірними опадами

За сезонними моделями Copernicus та ECMWF, травень у більшості регіонів Європи, зокрема і в Україні, буде теплішим за кліматичну норму. Але це не означає початок літа та відсутність похолодання у травні.

Найбільш імовірні риси місяця:

у Центральній та Південній Європі прогнозують переважання тепліших повітряних мас і часті періоди сухої погоди;

у Північній Європі можливі мінливі умови з проходженням атлантичних циклонів;

у Західній Європі прогнозується підвищена ймовірність дощів через активніші фронтальні системи.

Водночас розподіл опадів буде нерівномірним, отже частина регіонів може отримати надлишок дощів, тоді як інші відчуватимуть дефіцит вологи.

Для України травень є перехідним місяцем між весною та літом, і за сучасних моделей він часто показує літні риси.

У 2026 році основні сценарії для України виглядають так:

температура з високою ймовірністю буде вищою за норму, особливо у другій половині місяця;

опади нерівномірні, від короткочасних злив і гроз до тривалих сухих періодів;

можливе чергування теплих повітряних мас із короткими вторгненнями прохолоднішого повітря з півночі.

Чи можливі арктичні вторгнення та заморозки в Україні у травні

Заморозки у травні в Україні повністю виключати не можна. Навіть у теплі роки травень іноді приносить вторгнення арктичного повітря.

За умови надходження арктичного повітря на територію України у травні ризик нічних заморозків на поверхні ґрунту залишається цілком реальним, навіть попри загальне весняне потепління. Найчастіше такі ситуації виникають під час так званих холодних вторгнень.

Заморозки досить часто виникають під впливом блокуючих антициклонів, стійких областей підвищеного атмосферного тиску, які можуть “зависати” над регіоном кілька днів і навіть довше. Такі антициклони блокують рух циклонів і фронтів, через що погода стає малохмарною та маловітряною.

Саме ясна, безхмарна погода відіграє ключову роль у формуванні заморозків. Уночі, за відсутності хмар, тепло, яке накопичується протягом дня біля поверхні землі, швидко випромінюється в атмосферу. Земля інтенсивно охолоджується, і температура біля поверхні ґрунту може опускатися до нуля або навіть нижче, навіть якщо показники на висоті 2 метрів залишаються позитивними.

У результаті поєднання арктичного повітря, сухого антициклонального режиму та ясного неба створюються ідеальні умови для нічних і приґрунтових заморозків.

У травні можливе короткочасне різке зниження температури, нічні похолодання та локальні заморозки на ґрунті, переважно у північних та західних областях.

