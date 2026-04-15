До $30 тыс. за фейковый выезд за границу: задержаны помощники нардепов от ОПЗЖ
Два помощника действующих народных депутатов Украины от запрещенной партии ОПЗЖ (Оппозиционная платформа – за жизнь) занимались мошенничеством на “схемах для уклонистов”. Их задержали.
О подробностях сообщили Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований.
Задержание помощников нардепов: что известно о схеме
Операцию провели СБУ, ГБР и Офис генпрокурора.
По данным следствия, помощники нардепов вводили в заблуждение военнообязанных граждан, обещая “выезд за границу” в Евросоюз вне пунктов пропуска.
Кроме того, они обещали оформить фейковые документы для выезда:
- заключения ВВК (военно-врачебной комиссии) о непригодности к службе по состоянию здоровья;
- справки об “инвалидности”;
- удостоверения добровольческих формирований;
- паспорта на другое имя.
По данным ГБР, свои “услуги” фигуранты оценивали от 25 до 30 тысяч долларов США (в СБУ отмечают, что суммы стартовали от 16 тысяч долларов).
Чтобы у “клиентов” не возникало сомнений, помощники нардепов требовали от них фотографии и копии личных документов.
После получения части средств фигуранты некоторое время имитировали оформление документов. А получив всю сумму, блокировали контакты “клиентов”, исчезали и отказывались возвращать средства.
Следствие задокументировало завладение средствами двух граждан более чем на 650 тыс. грн.
Помощников нардепов задержали “на горячем” после получения средств. У них провели обыски и изъяли смартфоны с доказательствами мошенничества, а также деньги.
Задержанным объявили подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Им грозит до 8 лет лишения свободы.
В суд поступило ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.
В феврале стало известно о другой масштабной схеме незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Ее организовали работник Госпогранслужбы и его двоюродный брат из РФ. Они успели переправить почти 80 человек, маскируя эти выезды под командировки.