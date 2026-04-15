Два помощника действующих народных депутатов Украины от запрещенной партии ОПЗЖ (Оппозиционная платформа – за жизнь) занимались мошенничеством на “схемах для уклонистов”. Их задержали.

О подробностях сообщили Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

Задержание помощников нардепов: что известно о схеме

Операцию провели СБУ, ГБР и Офис генпрокурора.

Сейчас смотрят

По данным следствия, помощники нардепов вводили в заблуждение военнообязанных граждан, обещая “выезд за границу” в Евросоюз вне пунктов пропуска.

Кроме того, они обещали оформить фейковые документы для выезда:

  • заключения ВВК (военно-врачебной комиссии) о непригодности к службе по состоянию здоровья;
  • справки об “инвалидности”;
  • удостоверения добровольческих формирований;
  • паспорта на другое имя.

По данным ГБР, свои “услуги” фигуранты оценивали от 25 до 30 тысяч долларов США (в СБУ отмечают, что суммы стартовали от 16 тысяч долларов).

Затримання помічників нардепів
Фото: ДБР
Чтобы у “клиентов” не возникало сомнений, помощники нардепов требовали от них фотографии и копии личных документов.

После получения части средств фигуранты некоторое время имитировали оформление документов. А получив всю сумму, блокировали контакты “клиентов”, исчезали и отказывались возвращать средства.

Следствие задокументировало завладение средствами двух граждан более чем на 650 тыс. грн.

Помощников нардепов задержали “на горячем” после получения средств. У них провели обыски и изъяли смартфоны с доказательствами мошенничества, а также деньги.

Задержанным объявили подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Им грозит до 8 лет лишения свободы.

В суд поступило ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

В феврале стало известно о другой масштабной схеме незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Ее организовали работник Госпогранслужбы и его двоюродный брат из РФ. Они успели переправить почти 80 человек, маскируя эти выезды под командировки.

Источник: СБУ, ДБР

Связанные темы:

держкордоннардепшахрайство
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.