Два помощника действующих народных депутатов Украины от запрещенной партии ОПЗЖ (Оппозиционная платформа – за жизнь) занимались мошенничеством на “схемах для уклонистов”. Их задержали.

О подробностях сообщили Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

Задержание помощников нардепов: что известно о схеме

Операцию провели СБУ, ГБР и Офис генпрокурора.

По данным следствия, помощники нардепов вводили в заблуждение военнообязанных граждан, обещая “выезд за границу” в Евросоюз вне пунктов пропуска.

Кроме того, они обещали оформить фейковые документы для выезда:

заключения ВВК (военно-врачебной комиссии) о непригодности к службе по состоянию здоровья;

справки об “инвалидности”;

удостоверения добровольческих формирований;

паспорта на другое имя.

По данным ГБР, свои “услуги” фигуранты оценивали от 25 до 30 тысяч долларов США (в СБУ отмечают, что суммы стартовали от 16 тысяч долларов).

Чтобы у “клиентов” не возникало сомнений, помощники нардепов требовали от них фотографии и копии личных документов.

После получения части средств фигуранты некоторое время имитировали оформление документов. А получив всю сумму, блокировали контакты “клиентов”, исчезали и отказывались возвращать средства.

Следствие задокументировало завладение средствами двух граждан более чем на 650 тыс. грн.

Помощников нардепов задержали “на горячем” после получения средств. У них провели обыски и изъяли смартфоны с доказательствами мошенничества, а также деньги.

Задержанным объявили подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Им грозит до 8 лет лишения свободы.

В суд поступило ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

В феврале стало известно о другой масштабной схеме незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Ее организовали работник Госпогранслужбы и его двоюродный брат из РФ. Они успели переправить почти 80 человек, маскируя эти выезды под командировки.

Источник : СБУ, ДБР

