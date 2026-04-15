Двоє помічників чинних народних депутатів України від забороненої партії ОПЗЖ (Опозиційна платформа – за життя) займалися шахрайством на “схемах для ухилянтів”. Їх затримали.

Про деталі повідомили Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань.

Затримання помічників нардепів: що відомо про схему

Операцію провели СБУ, ДБР та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, помічники нардепів вводили в оману військовозобов’язаних громадян, обіцяючи “виїзд за кордон” до Євросоюзу поза пунктами пропуску.

Крім того, вони обіцяли оформити фейкові документи для виїзду:

висновки ВЛК (військово-лікарської комісії) про непридатність до служби за станом здоров’я;

довідки про “інвалідність”;

посвідчення добровольчих формувань;

паспорти на інше ім’я.

За даними ДБР, свої “послуги” фігуранти оцінювали від 25 до 30 тис. доларів США (в СБУ зазначають, що суми стартували від 16 тис. доларів).

Щоб у “клієнтів” не виникало сумнівів, помічники нардепів вимагали від них фотокартки та копії особистих документів.

Після отримання частини коштів фігуранти якийсь час імітували оформлення документів. А, отримавши всю суму, блокували контакти “клієнтів”, зникали та відмовлялися повертати кошти.

Слідство задокументувало заволодіння коштами двох громадян на понад 650 тис. грн.

Помічників нардепів затримали “на гарячому” після отримання коштів. У них провели обшуки та вилучили смартфони із доказами шахрайства, а також гроші.

Затриманим оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

До суду надійшло клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У лютому стало відомо про іншу масштабну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Її організували працівник Держприкордонслужби та його двоюрідний брат із РФ. Вони встигли переправити майже 80 осіб, маскуючи ці виїзди під відрядження.

Джерело : СБУ, ДБР

