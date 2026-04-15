В результате новой встречи стран-партнеров Украины в формате Рамштайна Украина получила новую помощь по ПВО, дронам и вкладам в программу PURL.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Результаты Рамштайна: что сказал Зеленский

По его словам, партнеры на Рамштайне отметили сильнейшие позиции Украины на поле боя.

– Благодарен за это каждой нашей боевой бригаде. Есть и четкое понимание наших потребностей в ПВО и совместном производстве оружия. Главное, чтобы каждое объявляемое обязательство полноценно и вовремя выполнялось. Когда обеспечение нашей защиты достаточно, у России нет возможности реально достичь своих оккупационных целей, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил, что на встрече удалось подтвердить решение о новых вкладах в программу PURL от пяти партнеров.

Зеленский отдельно поблагодарил Германию и Британию за продолжение работы по ПВО, дипстрайкам и поставку необходимых дронов.

Украинский лидер также перечислил следующую помощь от партнеров:

Норвегия предоставила более $500 млн на обеспечение бригад дронами, а также $150 млн на усиление логистики.

Нидерланды – более 200 млн евро на беспилотники.

Испания готова работать в рамках европейской программы SAFE, которая позволит масштабировать наши общие оборонные способности.

Канада – в очередной раз предоставила усиление определенных оборонных направлений.

Бельгия направила дополнительные средства на поставку снарядов и усиление ПВО Украины.

Литва и Эстония – новые за вклады в программу PURL.

– Продолжаем информировать партнеров об актуальных потребностях нашей защиты и возможностях давления на Россию ради мира. Спасибо всем, кто помогает! – подчеркнул украинский лидер.

Напомним, министр обороны Михаил Федоров сообщил, что на Рамштайне анонсировали новые взносы в программу закупок вооружения PURL.

