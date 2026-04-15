На Рамштайні анонсували нові внески до програми закупівель озброєння PURL – Федоров
- У межах PURL оголосили нові внески кілька країн-партнерів.
- Серед них – Норвегія, Бельгія, Литва та інші.
- Програма передбачає закупівлю американського озброєння для України.
У середу, 15 квітня, низка країн анонсувала додаткові внески у програму закупівлі країнами-партнерами американського озброєння для України під назвою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Про це міністр оборони Михайло Федоров заявив на пресконференції після 34 засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) у Берліні.
Нові внески в PURL: що відомо
Михайло Федоров зазначив, що про нові внески до PURL оголосили Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія.
– Сьогодні були певні анонси щодо нових внесків в PURL. PURL залишається важливим проєктом для нас. І сьогодні різні країни оголосили нові внески в PURL. І я хотів би за це подякувати, – сказав він.
За словами міністра, 35 засідання засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн заплановане на червень.
Федоров наголосив, що Україна готуватиметься до наступної зустрічі і має багато “домашньої роботи”, яку необхідно зробити до цього моменту.
Нагадаємо, генсекретар НАТО Марк Рютте закликав країни-партнери нарощувати інвестиції для надання оборонної допомоги Україні розміром $60 млрд додатково до грошей, які має надати ЄС в рамках спільного кредиту.