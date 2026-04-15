У середу, 15 квітня, низка країн анонсувала додаткові внески у програму закупівлі країнами-партнерами американського озброєння для України під назвою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Про це міністр оборони Михайло Федоров заявив на пресконференції після 34 засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) у Берліні.

Нові внески в PURL: що відомо

Михайло Федоров зазначив, що про нові внески до PURL оголосили Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія.

Зараз дивляться

– Сьогодні були певні анонси щодо нових внесків в PURL. PURL залишається важливим проєктом для нас. І сьогодні різні країни оголосили нові внески в PURL. І я хотів би за це подякувати, – сказав він.

За словами міністра, 35 засідання засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн заплановане на червень.

Федоров наголосив, що Україна готуватиметься до наступної зустрічі і має багато “домашньої роботи”, яку необхідно зробити до цього моменту.

Нагадаємо, генсекретар НАТО Марк Рютте закликав країни-партнери нарощувати інвестиції для надання оборонної допомоги Україні розміром $60 млрд додатково до грошей, які має надати ЄС в рамках спільного кредиту.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.