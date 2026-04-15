Укрпошта залишається одним із найвідоміших поштових операторів в Україні, послугами якого щодня користуються мільйони громадян.

Завдяки розгалуженій мережі відділень та пересувних поштових пунктів, Укрпошта забезпечує доставку навіть у найвіддаленіші села. Це робить її одним із небагатьох операторів, який гарантує доступ до поштових і фінансових послуг для всіх регіонів України. Але подорожчання вартості пального вплинуло на роботу перевізника.

Нові тарифи Укрпошти: причини перегляду вартості послуг

Укрпошта оголосила про зміну тарифів на пересилання посилок і це перше оновлення з 2024 року. У компанії пояснюють, що рішення було ухвалене після тривалого періоду утримання цін на стабільному рівні, попри суттєве зростання витрат.

Йдеться про здорожчання пального, витрати на роботу генераторів, а також відновлення інфраструктури — відділень і транспорту, які були пошкоджені внаслідок обстрілів. Зокрема, витрати лише на пальне наразі становлять близько 40 млн грн щомісяця.

У компанії наголошують, що попередні тарифи вже не відповідали фактичній собівартості частини послуг. Саме це стало підставою для актуалізації цін, насамперед у сегменті більших і об’ємних відправлень, а також у випадках пріоритетної доставки.

У зв’язку з переглядом тарифів зросла на Укрпошті вартість відправки посилки, яка тепер залежить від об’єму та типу доставки.

Укрпошта: оновлені тарифи на доставку

В Укрпошті вартість відправки посилки тепер залежить від її об’єму, напрямку доставки та обраного тарифу — Базового або Пріоритетного.

Базовий тариф (ціна у грн у межах області / по Україні):

Крихітний (до 1500 см³) — 45 / 50

Дрібний (до 4000 см³) — 50 / 55

Малий (до 8000 см³) — 75 / 80

Середній (до 20 000 см³) — 80 / 85

Великий (до 80 000 см³) — 130 / 140

Величезний (до 120 000 см³) — 140 / 150

Пріоритетний тариф (ціна в грн у межах області / по Україні):

Крихітний — 50 / 60

Дрібний — 55 / 65

Малий — 85 / 90

Середній — 90 / 95

Великий — 140 / 150

Величезний — 150 / 160

Якщо відправлення та отримання здійснюються в межах одного відділення, вартість послуги становить 35 грн.

Як змінилися тарифи Укрпошти на додаткові послуги

Окремо змінено тарифи на супутні сервіси:

Переказ післяплати — 2% + 15 грн

Ручна обробка відправлення — 50 грн

Повернення (базове) — 10 грн

Повернення (пріоритетне) — 20 грн

Адресна доставка — 45 грн

Зберігання понад стандартний термін — 10 грн/доба

Оформлення у відділенні — 5 грн

Комісія за оголошену вартість:

до 500 грн — 0%

понад 500 грн — 0,5%

Укрпошта: тарифи на пакування відправлень

Умови пакування також змінилися:

Пакети — безкоштовно

Коробка 0,3 кг (120×100×60 мм) — 5 грн

Коробка 0,7 кг (200×150×90 мм) — 10 грн

Коробка 1 кг (240×170×90 мм) — 10 грн

Коробка 2 кг (240×200×160 мм) — 15 грн

Коробка 5 кг (393×233×206 мм) — 20 грн

Коробка 10 кг (393×343×276 мм) — 25 грн

Коробка 15 кг (593×343×276 мм) — 35 грн

Коробка 20 кг (470×400×430 мм) — 45 грн

Коробка 30 кг (690×390×420 мм) — 55 грн

Палетування — 100 грн

Фото: Укрпошта

