Президент України Володимир Зеленський після чергового масованого обстрілу доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для Patriot та інших систем.

Реакція Зеленського на обстріл з боку РФ 16 квітня

– Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій. Росія робить ставку на війну, і саме такою має бути відповідь – потрібно захищати життя всіма силами й потрібно тиснути заради миру теж усіма силами, – написав глава нашої держави у Telegram.

Зеленський наголосив, що тиск на Росію повинен працювати, також важливо вчасно виконувати кожну обіцянку допомоги для України.

– Є багато політичних зобов’язань партнерів, які вже були озвучені, але ще не реалізовані.Зокрема, у форматі Рамштайну та на двосторонній основі. Доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для Patriot та інших систем. Очікую на доповідь за результатами, – повідомив він.

Нагадаємо, упродовж доби російські війська здійснили дві хвилі комбінованих атак на Україну, застосувавши 703 засоби повітряного нападу.

