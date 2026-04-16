Всего на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения.

Вчера РФ нанесла два ракетных удара, применив 24 ракеты, совершив 76 авиационных ударов, сбросив 225 управляемых авиабомб.

Кроме того, враг задействовал 9 140 дронов-камикадзе и произвел 3 456 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 — из РСЗО.

Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026

Ситуация в Украине на 16 апреля 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувших суток РФ нанесла три авиационных удара, сбросила пять управляемых авиабомб, совершила 116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, три из которых реактивными системами залпового огня. Также враг провел один штурм.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших военных в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора.

На Купянском направлении РФ два раза атаковала в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении населенных пунктов Шейковка, Новосергеевка, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Закотного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские военные четыре раза атаковали в районах населенных пунктов Миньковка, Никифоровка и сторону Тихоновки, Федоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Новопавловки.

На Покровском направлении враг провел 36 штурмов в населенных пунктах Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Муравко, Новониколаевка, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Новое Шахово, Шевченко, Белицкое, Ивановка.

На Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Терново, Калиновское, Согласие.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Прилук и в сторону населенных пунктов Доброполье, Еленоконстантиновка, Гуляйпольское, Староукраинка, Горькое, Цветково.

На Ореховском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Приднепровском направлении оккупанты провели пять безуспешных штурмовых действий в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.

Потери РФ на 16 апреля 2026 года

личного состава – около 1 315 070 (+1 100) человек;

танков – 11 866 (+2) ед.;

боевых бронированных машин – 24 391 (+1) ед.;

артиллерийских систем – 40 046 (+43) ед.;

РСЗО – 1 738 (+2) ед.;

средств ПВО – 1347 (+1) ед.;

самолетов – 435 (+0) ед.;

вертолетов – 350 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 240 598 (+1 357) ед.;

крылатых ракет – 4 537 (+20) ед.;

кораблей / катеров – 33 (+0) ед.;

подлодок – 2 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 89 761 (+208) ед.;

специальной техники – 4 126 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1513-е сутки.

Источник : Генштаб ЗСУ

