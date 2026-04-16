Загалом на фронті протягом минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення.

Вчора РФ завдала двох ракетних ударів, застосував 24 ракети, здійснив 76 авіаційних ударів, скинув 225 керованих авіабомб.

Крім того, ворог задіяв 9 140 дронів-камікадзе та здійснив 3 456 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 59 – із РСЗВ.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026

Ситуація в Україні на 16 квітня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби РФ завдала трьох авіаційних ударів, скинула п’ять керованих авіабомб, здійснила 116 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з яких реактивними системами залпового вогню. Також ворог провів один штурм.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших військових у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку РФ два рази атакувала у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямку населених пунктів Шийківка, Новосергіївка, Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районі Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські військові чотири рази атакували в районах населених пунктів Міньківка, Никифорівка та у бік Тихонівки, Федорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог провів 36 штурмів у населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Муравка, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Нове Шахове, Шевченко, Білицьке, Іванівка.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Тернове, Калинівське, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Прилук та у бік населених пунктів Добропілля, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Гірке, Цвіткове.

На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку окупанти провели п’ять марних штурмових дій в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.

Втрати ворога на 16 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 315 070 (+1 100) осіб;

танків – 11 866 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 24 391 (+1) од.;

артилерійських систем – 40 046 (+43) од.;

РСЗВ – 1 738 (+2) од.;

засобів ППО – 1 347 (+1) од.;

літаків – 435 (+0) од.;

гелікоптерів – 350 (+0) од.;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 240 598 (+1 357) од.;

крилатих ракет – 4 537 (+20) од.;

кораблів / катерів – 33 (+0) од.;

підводних човнів– 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 89 761 (+208) од.;

спеціальної техніки – 4 126 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1513-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.